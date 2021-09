Babylon 5: Kult-Sci-Fi-Serie erhält Reboot

Panagiotis Kolokythas

Nun also doch: Die Sci-Fi-Serie "Babylon 5" wird mit einem Reboot wiederbelebt. Mit an Bord ist der Schöpfer.

Vergrößern Babylon 5 erhält einen Reboot © Youtube / Babylon 5 Intro

Gute Nachricht für alle Fans von guten Sci-Fi-Serien. "Babylon 5" erhält einen Reboot, wie Variety meldet . Die Wiederbelebung von "Babylon 5" befindet sich demnach in der Entwicklung bei den US-TV-Unternehmen The CW und Warner Bros. Mit an Bord ist der Babylon-5-Schöpfer J. Michael Straczynski, der zuletzt beispielsweise Sense8 für Netflix produzierte.



Von "Babylon 5" wurden in den Jahren 1994 bis 1998 insgesamt 5 Staffeln mit 110 Episoden produziert. Auf IMDB gehört die Serie mit einer Wertung von 8,3 von 10 Punkten zu den besten Sci-Fi-Serien überhaupt und erreichte im Laufe der Zeit einen Kultstatus. Im Mittelpunkt der Serie steht die gleichnamige Raumstation. Bei Amazon ist die Original-Serie hier auf DVD oder per Streaming verfügbar.



In einer längeren Folge von Tweets bestätigt J. Michael Straczynski, das sich ein Reboot von Babylon 5 in der "aktiven Entwicklung" befinde. Man habe "ernst zu nehmende" Fans bei dem US-TV-Sender, die "begierig" darauf seien, diese neue Serie zu sehen. Derzeit schreibe er den Pilotfilm, auf dem die Serie dann aufbauen wird.

Straczynski betont in den Tweets, dass es sich um einen grundlegenden Reboot der Serie handele und verweist auf das Zitat des griechischen Philosophen Heraklit: "Niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen, denn alles fließt und nichts bleibt." Seit seiner Zeit bei Bablyon 5, so Straczynski, habe er eine Vielzahl von TV-Serien und Filme gemacht, die ihn verändert haben. Daher will er nicht noch mal die gleiche Babylon-5-Story in einer moderneren Variante erzählen, sondern einen völlig neuen Ansatz wählen. Als Beispiele nennt er die erfolgreichen TV-Serien "Westworld" und "Battlestar Galactica", die auf alten Vorlagen basierten, aber völlig neu erzählt wurden beziehungsweise werden.