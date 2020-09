Hans-Christian Dirscherl

"Baby Yoda" ist als Lego-Bausatz mit 1073 Teilen erschienen. Passend zum Start der 2. Staffel von "Der Mandalorian".

Vergrößern "Baby Yoda" als Lego-Bausatz mit 1073 Teilen © Lego

Wenige Wochen vor Start der zweiten Staffel von „Der Mandalorian“ am 30. Oktober 2020 auf Disney+ hat Lego einen Bausatz vorgestellt , der die Herzen der Star-Wars-Fans erobern wird: Das „Lego Star Wars The Child Construction Set“.



Der Name sagt es schon: Damit bauen Sie „Baby Yoda“ zusammen, das in der Serie eigentlich als „Das Kind“ bezeichnet wird. Doch auf den Namen „Baby Yoda“ tauften die Star-Wars-Fans diese Figur kurzerhand, weil sie aussieht wie die Babyausgabe des späteren Yedi-Meisters Yoda.



Weltweiter Verkaufsstart des Bauklötzesets soll der 30. Oktober 2020 sein. Also exakt der Tag, an dem Disney+ mit dem Streamen der zweiten Staffel beginnt. Vorbestellungen für 79,99 US-Dollar pro Set sind bereits jetzt möglich.

Auf Amazo ist dieses Set derzeit noch nicht erhältlich, wohl aber viele andere Star-Wars-Sets von Lego. Zum Beispiel können Sie mit diesem Bausatz für rund 75 Euro den "alten" Yoda zusammenbauen.

Die komplette Figur ist nicht ganz 20 cm groß und zum Beispiel sind die Ohren der fertig zusammengesetzten Figur beweglich. Bis die Figur aber fertig ist, ist es ein langer Weg. Denn 1073 Teilen müssen zusammengesetzt werden. Als Mindestalter nennt Lego 10 Jahre für die Bastlerin oder den Bastler.



Die bereits länger erhältliche Minifigur von „Baby Yoda“ soll ebenfalls beiliegen.

