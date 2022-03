BSI warnt vor russischen Cyberangriffe auf Deutschland

René Resch

Das BSI warnt vor russischen Cyberangriffen auf wichtige Ziele in Deutschland. Diese könnten kurz bevorstehen.

BSI warnt vor Cyberangriffen auf wichtige Ziele in Deutschland

Im Kontext des russischen Angriffskriegs in der Ukraine befürchtet die Bundesregierung russische Cyberangriffe - auch in Deutschland. Nach Informationen von Spiegel, liegen dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Informationen vor, dass Attacken schon bald bevorstehen könnten.

Die Informationen, die wohl aus dem Ausland über das deutsche Cyberabwehrzentrum ans BSI gelangten, stammen dabei von einem sogenannten "vertrauenswürdigen Partner". Demnach könnten Attacken gegen "Hochwertziele" kurz bevorstehen.

Seit Krisenbeginn sowie einhergehenden Waffenlieferung an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland sieht man in Sicherheitskreisen, Cyberangriffe momentan als größte Bedrohung für die Bundesrepublik. Diese könnten zum Beispiel Energieversorger oder militärische Einrichtungen bedrohen. Neben dem BSI warnt zudem auch das Bundesamt für Verfassungsschutz in einem Papier vor dem Risiko. Denn der russische Geheimdienst verfüge über Fähigkeiten, neben wichtiger Infrastruktur auch den politischen Betrieb "erheblich und nachhaltig zu sabotieren".

Deutschland im Fadenkreuz von russischen Hackern

Dass Deutschland im Fokus von Hacker-Kampagnen steht, die wohl von russischen Diensten gesteuert sind, zeigt auch die jüngste Attacke der "Ghostwriter"-Kampagne. "Aufgrund erneuter, aktueller Angriffe von Ghostwriter im März 2022 gegen Personen in Deutschland ist besondere Vorsicht geboten", heißt es in einem Sicherheitshinweis der Behörde an Vertreter der deutschen Wirtschaft. Laut dem Verfassungsschutz konnte "Ghostwriter" bereits "erfolgreich Daten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern und sonstigen politischen Zielen erbeuten".

Die gestohlenen Daten könnten öffentlich gemacht und für Desinformationskampagnen missbraucht werden. Auch sehe man eine Gefahr, dass Hacker Nachrichtenportale oder Social-Media-Accounts von Journalisten kapern könnten, um Fehlinformationen zu streuen. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass "Ghostwriter" von Putins Militärgeheimdienst GRU gesteuert wird.

