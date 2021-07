BMW stellt E-Scooter und E-Lastenrad vor

Hans-Christian Dirscherl

BMW hat Konzepte für ein elektrisches Lastenrad ("Concept Dynamic Cargo") und für einen E-Scooter ("Concept Clever Commute") vorgestellt. Diese Vorteile sollen beide Lösungen gegenüber bereits erhältlichen Modellen bieten.

Vergrößern Links Concept Clever commute, rechts Concept Dynamic Cargo. © BMW

Concept Dynamic Cargo: Dreirädriges Lastenradkonzept mit Ganzjahrestauglichkeit

Viele herkömmliche Lastenrad-Konzepte würden aufgrund der Anforderungen an Lasten- und/oder Kindertransport breiter und vor allem länger als normale Fahrräder ausfallen, meint BMW. In Verbindung mit dem resultierenden Mehrgewicht sowie der möglichen Zuladung führe dies zu weniger Fahragilität und schwierigerem Handling gegenüber normalen Fahrrädern. Hier setzen die BMW-Techniker an und wollen ein Lastenrad mit der Agilität und dem Fahrgefühl eines normalen Fahrrades entwickeln. Das Ergebnis hört auf die Marketing-Bezeichnung „Concept Dynamic Cargo“.

Die Basis des dreirädrigen „Concept Dynamic Cargo“ bildet der vordere, sich bei Kurvenfahrt neigende Hauptrahmen, der über eine Schwenkachse mit dem Hinterwagen verbunden ist. Dieser bleibt auch in der Kurve stabil ohne Neigung auf der Straße. Kombiniert mit einem, nur über den Tretimpuls des Fahrers angesteuerten, elektrifizierten Antriebsstrang soll sich das über die beiden Hinterräder angetriebene Fahrzeug wie ein normales Fahrrad fahren lassen, wie BMW verspricht. Die an der Hinterachse starr montierten, nicht mit schwenkenden Räder ermöglichen neben einer gegenüber Zweiradkonzepten erhöhten Fahrstabilität vor allem eine flexibel nutzbare Transportplattform. Diese könne mit Aufsätzen zur Mitnahme für Gepäck und/oder Kinder modular bestückt werden.

Optional soll es noch einen Wetterschutz für Fahrten bei schlechtem Wetter beziehungsweise im Winter geben. Wie dieser Wetterschutz aussehen soll und wie viel er wiegt, verrät BMW jedoch nicht.

Ebenso fehlen Abgaben zum Verkaufsstart und zum Preis. BMW teilte lediglich mit, dass die BMW Group das Concept DYNAMIC CARGO nicht selbst produzieren werde, sondern sich in Gesprächen mit möglichen Lizenznehmern befinde.

Concept Clever Commute: Macht sich klein

Bei E-Scootern glaubt BMW dieses Problem entdeckt zu haben: Robuste E-Scooter passen nur schlecht in ein öffentliches Verkehrsmittel oder in ein Auto. Kleine und mitnahmefähige E-Scooter wiederum würden keine gute Fahrstabilität bieten. Das „Concept Clever Commute“ würde sich dagegen problemlos im öffentlichen Nahverkehr oder im PKW transportieren lassen und sei trotzdem sicher zu fahren.

Im sogenannten ÖPNV-Modus soll das Trittbrett seitlich hochgeklappt und das Hinterrad über eine Drehachse von unten durch die entstandene Öffnung geschwenkt werden. Damit würde sich der Radstand des "Concept Clever Commute" deutlich verkürzen, sodass er problemlos auf einer Rolltreppe mitgeführt werden könne. Er könne in diesem Zustand aber auch wie ein Handgepäck-Trolley rollend auf beiden Rädern bewegt werden. Hier kann der im Vorderrad integrierte Radnabenmotor unterstützen, sodass er leichter über Rampen geschoben werden kann.

Vollständig zusammengeklappt würde sich beim Concept Clever Commute ein Packmaß ergeben, das problemlos in kleine Kofferräume passe, oder für den Familienausflug sogar mehrfach in größere Kofferräume passe. Für Fahrzeuge der BMW Group heißt das z. B., dass der Concept Clever Commute ohne Umlegen der Rückbank längs in die Kofferräume ab 3er-Reihe aufwärts und quer in die Mini-Kofferräume passen würde.

Für den „Concept Clever Commute“ gilt die gleiche Einschränkung wie für den "Concept Dybamic Cargo": BMW nennt weder Preis noch Verfügbarkeit, sondern verrät nur, dass es dieses Gerät nicht selbst produzieren wolle, sondern sich in Gesprächen mit möglichen Lizenznehmern befinden würde.

Beide Konzepte seien so ausgelegt, dass sich eine Reichweite von mehr als 20 Kilometern realisieren ließe. Ein herausnehmbarer Akku könne bei beiden Modellen in der Wohnung geladen werden.

