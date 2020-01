BMW mit Blickerkennung und Panorama-Head-Up-Display

Hans-Christian Dirscherl

BMW zeigt auf der CES ein Fahrzeug mit Blickerkennung und Panorama-Head-Up-Display. Und einen besonders komfortablen Sitz mit Liege-Funktion. Plus: 5G rettet Leben.

Vergrößern BMW i Interaction EASE © BMW

BMW i Interaction EASE mit Blickerkennung und Panorama Head-Up Display

BMW zeigt auf seinem Stand auf der Consumer Electronics Show (CES) 2020 in Las Vegas gemeinsam mit Designworks die Studie BMW i Interaction EASE. Dieses „Visionsfahrzeug“ (O-Ton BMW) soll zeigen, wie sich luxuriöse Mobilität anfühlen könnte, sobald autonomes Fahren Alltag ist. Die Studie simuliert hierzu einen vollautonomen BMW, der sich vollständig multimodular über Gesten, Sprache und visuelle Reize steuern lässt.

Das Äußere des BMW i Interaction EASE wurde laut BMW bewusst abstrakt gehalten, um den Fokus ganz auf den Innenraum zu lenken. Dieser soll mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) die akustischen und visuellen Informationen aus den verschiedenen Sensoren entsprechend im Kontext aus Fahrsituation, Zeit, Ort sowie Fahrzeugsignalen interpretieren. Hierzu besitzt der BMW i Interaction EASE eine Blickerkennung. Die künstliche Intelligenz des Fahrzeugs soll erkennen, was der Fahrgast jenseits der Fensterscheiben fixiert und ihm dazu entsprechende Informationen oder weitere Interaktionsmöglichkeiten anbieten. Diese Blickerkennung ergänzt die Bedienung des BMW durch BMW Intelligent Personal Assistant, Sprachsteuerung und Gestensteuerung.

Ein Panorama-Head-Up-Display erstreckt sich über die komplette Breite der Front und blendet situativ und abhängig von der äußeren Umgebung zusätzliche Informationen auf der Frontscheibe ein. Mit verschiedenen Anzeige-Modi je nach den Bedürfnissen der Insassen.

Komfortsitz ZeroG Lounger

Ebenfalls am BMW-Stand auf der CES zu sehen ist der Komfortsitz ZeroG Lounger. Ihn verbauen die Bayern in zwei BMW X7 zum Ausprobieren. Der ZeroG Lounger soll so, wie er auf der Elektronikmesse erlebt werden kann, in wenigen Jahren in Serie zum Einsatz kommen.

Vergrößern Komfortsitz ZeroG Lounger © BMW

Der Fahrgast kann den Sitz bis zu einem Winkel von 60 Grad nach hinten neigen, ohne dabei Einbußen beim Komfort und bei der Sicherheit hinnehmen zu müssen. Letzteres ist ein besonders wichtiger Aspekt, weil klassische Sicherheitsgurte den Insassen bei einer stark gesenkten Lehne nicht mehr halten können.

Neben dem speziell angepassten Sicherheitsgurt im Sitz gibt es auch einen Cocoon-Airbag, der den Fahrgast im Falle eines Unfalls ganzheitlich schützen soll. BMW verspricht außerdem im Falle eines Crashs einen effizienten Energieabbau über die Sitzschiene.



In der Liegeposition haben die Insassen die Möglichkeit, das Entertainmentprogramm zu nutzen, welches auf einem im Dachhimmel integriertem Display wiedergegeben wird. Auf Wunsch kann man sich dort auch zusätzlich Richtungsinformationen während der Fahrt anzeigen lassen oder bekommt mittels animierter Inhalte angezeigt, wann das Fahrzeug abbiegt. Dies dient nicht nur einer besseren räumlichen Orientierung, sondern soll auch die Motion Sickness um den Faktor 4 reduzieren.

BWM i3 Urban Suite

Die Dritte Messe-Neuheit ist der BWM i3 Urban Suite. Dabei handelt es sich um einen BMW i3, der aber bis auf Fahrersitz und Dashboard in München komplett umgebaut wurde. Der Elektro-Wagen verfügt über Lounge-Sessel mit viel Beinfreiheit und soll dem Ambiente eines „Boutique Hotels“ nachempfunden sein mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit mit viel Textil, Holz und recyceltem Material.

Vergrößern BMW i3 Urban Suite © BMW

Im Innenraum der 20 BMW i3 Urban Suite Modelle, die auf den Straßen von Las Vegas im Einsatz sind und mit einer speziellen App angefordert werden können, sollen die Passagiere in den Lounge-Sesseln die Außenwelt akustisch komplett ausblenden können. Hinzu kommt noch ein aus dem Dachhimmel ausklappbares Display.

BMW will mit dem BMW i3 Urban Suite unter Beweis stellen, dass die Größe eines Fahrzeugs keine Rolle spielt, wenn es um die luxuriöse Fortbewegung der Zukunft geht. Das ist angesichts des immer knapper werden Verkehrsraums in den Städten und dem allgemeinen SUV-Wahn ein lobenswerter Ansatz.

5G-Demo

Ein weiteres Thema des BMW-Messestandes ist 5G. Denn mit der Markteinführung des BMW iNext im Jahr 2021 wird dieses Fahrzeug auch 5G-fähig ausgestattet sein. Die neue Generation der Telematik-Komponente mit 5G-Technologie wird in Zusammenarbeit mit Harman Samsung entwickelt und von BMW in die neue Bordnetzarchitektur integriert.

Im Außenbereich des BMW Messestandes (Sie finden BMW auf der CES in der Tech East, Silver Lot neben der Central Plaza) gibt es in Zusammenarbeit mit Qualcomm zudem eine Live-Demonstration dazu, wie 5G beim Thema Verkehrssicherheit helfen könnte. Diese Demo führt BMW allerdings nicht mit dem iNext durch, sondern mit einem BMW i3. Hierbei wird sich ein speziell ausgestatteter BMW i3 einem Fußgänger mit einem Smartphone nähern, das ebenfalls 5G unterstützt. Sobald eine bestimmte Entfernung zwischen den beiden unterschritten wird, werden sowohl im Fahrzeug als auch auf dem mobilen Endgerät Warnhinweise eingeblendet.