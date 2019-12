Hans-Christian Dirscherl

BMW gibt seine Blockade auf: Ab Juli 2020 soll Android Auto Einzug in BMW-PKWs halten. Von Anfang an wireless.

Vergrößern BMW führt kabelloses Android Auto ein © BMW

BMW macht eine längst überfällige Kehrtwende: Nachdem sich der bayerische Automobil-Hersteller jahrelang Android Auto verweigert hat, gaben die Bayern jetzt bekannt, dass Googles Schnittstelle für Android-Smartphones in Autos bald auch in BMW-Fahrzeugen verfügbar ist. Genauso wie bei der Einführung von Apple Carplay ab dem Jahr 2016 integriert BMW auch Android Auto von Anfang an ausschließlich in der kabellosen Variante.

Ab Juli 2020 haben BMW-Kunden demnach die Möglichkeit, ihr Android-Smartphone kabellos mit dem Fahrzeug zu verbinden und so nützliche Informationen wie empfohlene Routen oder anstehende Termine während der Fahrt zu nutzen. Wie gehabt können Sie mit Android Auto auch im BMW Funktionen wie Musik, Medien oder Messaging Apps während der Fahrt nutzen. Wir stellen Android Auto hier ausführlich vor.



Android Auto wird direkt in den fahrzeugeigenen volldigitalen Anzeigenverbund integriert. Somit werden für den Kunden alle wichtigen Informationen sowohl auf dem Control Display im HD-Widescreen-Format, als auch in angepasster Form im Info-Display sowie auch im Head-up Display und so in direkter Fahrersicht dargestellt.

Vergrößern Android Auto in einem BMW © BMW

Der Google Assistant, der digitale Sprachassistent von Google, lässt sich dank der Integration ebenfalls im BMW bedienen. Damit kann man über Sprachkommandos z.B. Apps wie Google Play Musik nutzen. Peter Henrich, Senior Vice President Produktmanagement BMW: „Viele unserer Kunden haben uns signalisiert, dass sie sich Android Auto im BMW wünschen, um neben den BMW eigenen Funktionen und Services, auch viele ihrer gewohnten Android Smartphone-Features sicher und ablenkungsfrei nutzen zu können. Der Service wird unseren Kunden ab Juli 2020 zur Verfügung stehen.“

Erste Live Demos von Android Auto im BMW werden auf der Consumer Electronics Show (CES) 2020 zu sehen sein. Android Auto wird ab Juli 2020 in 20 Ländern für alle Fahrzeuge mit BMW Operating System 7.0 verfügbar. BMW Operating System 7.0 ist die aktuellste Version von BMWs Infotainmentsystem. Falls Sie in Ihrem BMW beispielsweise iDrive 5 oder iDrive 6 nutzen, können Sie Android Auto also nicht nachrüsten lassen.

Kosten: BMW bietet Android Auto ab Juli 2020 mit dem gleichen Bezugsmodell wie Apple Carplay an. Für Carplay hatte BMW erst kürzlich die Bezugsmöglichkeiten geändert: Das bisherige Abo entfällt, Carplay gibt es nun entweder im Rahmen eines Connected-Paketes oder gegen eine Einmalzahlung. Dann muss aber ein hochwertiges Infotainmentsystem mitgekauft werden. Alle Details dazu erfahren Sie in dieser Meldung. Android Auto wird also analog dem Preismodel von Apple CarPlay angeboten. Für Mini gilt das Angebot derzeit noch nicht.



