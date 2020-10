BMW: Riesen-OTA-Upgrade für 750.000 Fahrzeuge

Hans-Christian Dirscherl

Am 19.10.2020 startet BMW das größte Remote-Software-Upgrade seiner Geschichte. Über 750.000 BMWs bekommen dann OTA das BMW Operating System 7. Mit vielen Verbesserungen bei Navigation, Parkplatzsuche, E-Funktionalität und Carplay. Und erstmals sogar Android Auto wireless!

Vergrößern Der überarbeitete BMW Intelligent Personal Assistant nach dem Upgrade. © BMW

BMW startet am 19. Oktober 2020 das „umfangreichstes Remote Software Upgrade in der Konzerngeschichte“. Dann erhalten über 750.000 Fahrzeuge kostenlos das Upgrade auf das BMW Operating System 7 . Damit soll dieses Upgrade sogar das größte Remote-Software-Upgrade sein, das bisher ein europäischer Automobilhersteller durchgeführt hat.



BMW liefert das Update ähnlich wie Tesla "over the Air" (OTA) aus. Wahlweise über die eSIM im Fahrzeug oder über eine WLAN-Verbindung; die Fahrzeuge müssen also keine BMW-Niederlassung aufsuchen. Mit diesem Remote-Update erhalten die betroffenen Fahrzeuge den gleichen Softwarestand, den auch die ab Juli 2020 mit BMW Operating System 7 ausgestatteten Fahrzeuge besitzen.



Mit dem Upgrade auf BMW Operating System 7 bekommen die Fahrzeuge viele Neuerungen, die wir in dieser Meldung bereits ausführlich vorgestellt haben. Kurz zusammengefasst:

BMW Maps für die Navigation (cloudbasierte, schnellere Routenberechnung; POIs mit mehr Informationen, intuitivere Zieleingabe)

erstmals Support für Android Auto und dann gleich vom Start weg kabellos



eDrive Zones (beim Einfahren mit einem Plugin-in-Hybriden in eine Umweltzone schaltet das Fahrzeug automatisch in einen rein elektrischen Fahrmodus. Derzeit für über 90 europäischen Städte verfügbar)

In Apple CarPlay wird die Navigation mit der Kartenapp verbessert (neu sind Abbiegehinweise sowie Fahrspurinformationen, die direkt auf dem Head-up Display sowie auf dem Info-Display angezeigt werden).

Connected Parking zeigt Parkplätze in Abhängigkeit von der Größe des Fahrzeugs an und versucht dabei mit Hilfe von Flottendaten zu ermitteln, ob diese tatsächlich frei sind

Den BMW Intelligent Personal Assistant hat BMW ebenfalls weiterentwickelt.



Weitere Verbesserungen betreffen die Ladesäulenanzeige.



Das Upgrade steht ab dem 19. Oktober 2020 für Kunden in Deutschland zur Verfügung. Die Kunden werden via Push-Nachricht im Fahrzeug oder in der BMW-App auf dem Smartphone informiert, sobald das Upgrade bereitsteht. Nach dem Start auf dem hiesigen Markt wird es im Anschluss sukzessive in Europa, USA, Kanada, China und den verbleibenden internationalen Märkten ausgerollt.



Neuwagen erhalten das BMW Operating System 7 seit Juli 2020 ab Werk. Das oben beschriebene Update betrifft also nur Fahrzeuge, die vor Juli 2020 an die Kunden ausgeliefert wurden. Das ab dem 19.10.2020 ausgelieferte Upgrade wollte BMW eigentlich schon vor einigen Monaten ausliefern, es kam aber zu Verzögerungen.



