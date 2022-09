B-21 Raider: Neuer US-Tarnkappen-Bomber kostet 550 Mio. Dollar/Stück

Hans-Christian Dirscherl

Die USA stellen zum ersten Mal seit über 30 Jahren einen neuen Tarnkappen-Langstreckenbomber vor. Die B-21 "Raider" kann atomare und konventionelle Waffen über viele Tausend Kilometer ins Zielgebiet bringen.

Vergrößern Mehr als diese offizielle Renderinggrafik gibt es bis jetzt nicht von dem neuen Superbomber. © U.S. Air Force

Der bekannte Tarnkappenbomber B-2 bekommt einen Nachfolger: Die B-21 "Raider" von US-Hersteller Northrop Grumman. Die US Air Force hat mitgeteilt, dass es zusammen mit Hersteller Northrop Grumman den neuen Tarnkappenbomber in der ersten Dezemberwoche 2022 in der Fabrik von Northrop Grumman im kalifornischen Palmdale vorstellen wird. Die Produktion der ersten Exemplare läuft bereits seit einiger Zeit und die Erprobung wird auch nach der offiziellen Vorstellung fortgeführt. Doch bisher hat die Öffentlichkeit noch keinen Blick auf den neuen, spektakulären Langstreckenbomber erhaschen können. Das wird sich Anfang Dezember also ändern.

Bereits jetzt steht fest: Der Langstreckenbomber B-21 wird genauso wie der B-2 ein Nurflügler sein und sicherlich den Radarquerschnitt gegenüber dem B-2 noch einmal deutlich verringern. Mit anderen Worten: Feindliches Radar wird die B-21 noch schwerer aufklären können, als es schon bei der B-2 möglich ist.

Einen solch aufwändig zu bauenden Bomber stellt man nicht alle Tage vor, die letzte vergleichbare Präsentation war die B-2 vor über 30 Jahren. Ein Exemplar des neuen Bombers kostet wohl 550 Millionen Dollar. Rund 100 Stück will die Air Force anschaffen.

Die B-21 Raider soll aber nicht nur die vergleichsweise moderne B-2 schrittweise ablösen (die ebenfalls von Northrop Grumman stammt), sondern auch die doch schon sehr betagte B-52 Stratofortress, einen Langstreckenbomber aus der frühen Zeit des Kalten Kriegs. Der dritte derzeit in den Diensten der US-Luftwaffe stehende strategische Bomber, die B-1 Lancer, soll ebenfalls durch die B-21 ersetzt werden.

Die neue B-21 wird somit das Rückgrat der US-Bomberflotte werden. Für konventionelle und nukleare Waffensysteme, das neue Flugzeug kann also eine Vielzahl unterschiedlicher Waffen tragen.

Bis die US Air Force aber tatsächlich die ersten Exemplare der B-21 in Betrieb nimmt, wird es Mitte dieses Jahrzehntes werden.

