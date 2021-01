Aya Neo: PC-Handheld schafft sogar Cyberpunk 2077

Michael Söldner

Mit dem leistungsstarken Aya Neo sollen sich sogar Spiele wie „Cyberpunk 2077“ unterwegs nutzen lassen.

Vergrößern Aya Neo kann sogar das anspruchsvolle Cyberpunk 2077 stemmen. © twitter.com

Wer auch unterwegs auf seine PC-Spielesammlung zugreifen will, nutzt dafür meist ein Gaming-Notebook. Mit dem Aya Neo gibt es in Kürze auch eine Handheld-Konsole mit leistungsstarker PC-Technik. Dabei orientiert sich der aus China stammende Hersteller Aya beim Design an Nintendos Switch. Doch im Gegensatz zur leistungsschwachen Nintendo-Plattform kann Aya Neo sogar das aktuelle „Cyberpunk 2077“ mit 30 Bildern pro Sekunde darstellen.

Der Windows-Handheld Aya Neo soll im Februar per Indiegogo finanziert werden. Für einen Preis von 699 US-Dollar erhalten Kunden ihr Gerät jedoch erst im April. Als Prozessor kommt ein Ryzen 5 4500U zum Einsatz. Der Sechskern-Prozessor taktet im Turbo mit bis zu 4,0 GHz und darf maximal 25 Watt aus dem Akku saugen. Im Chip integriert ist eine RX-Vega-Grafikeinheit mit sechs Compute Units und 384 Shadern. Dazu kommen 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher, der mit 4.266 MHz taktet. Die Spiele landen auf einer NVMe-SSD und werden auf dem 7-Zoll-Display mit 800p-Auflösung dargestellt. Auf Youtube gibt der Entwickler in einem 10-minütigen Video Aufschluss über die Spiele-Leistung des Handhelds Aya Neo. So ist darin beispielsweise eine Spiel-Session mit dem Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zu sehen, welche mit 30 bis 35 Bildern pro Sekunde abläuft. Dabei sollte man jedoch erwähnen, dass die niedrigsten Detaileinstellungen verwendet wurden. Damit soll der Akku dann aber immerhin 2,5 Stunden lang durchhalten.





