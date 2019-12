Automatisches Windows 10 Update für alte PCs

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft liefert jetzt nach und nach das neueste Windows-10-Update Version 1909 automatisch an PCs aus, auf denen noch Windows 10 Version 1809 installiert ist.

Vergrößern Alte Windows-PCs bekommen automatisch Windows-Update © Microsoft

Microsoft hat damit begonnen das jüngste Windows-10-Update, nämlich Windows 10, Version 1909, automatisch an Benutzer älterer Windows-Version auszuliefern. Demnach bietet Microsoft seit dem 5. Dezember 2019 das Windows-10-Version-1909-Update nach und nach allen Benutzern eines Windows-Rechners an, auf dem noch das Oktober-2018-Update (Windows 10 Version 1809) für Windows 10 Home und Pro installiert ist.

Damit will Microsoft erreichen, dass auch diese älteren Rechner weiterhin Windows-Updates erhalten und nicht aus dem Update-Prozess rausfliegen, weil die auf ihnen installierte Windows-Version von Microsoft nicht mehr unterstützt wird und deshalb keine Updates mehr erhält. So war das beispielsweise bei Windows 10 Version 1803 am 12. November 2019 der Fall, das im April 2018 erschienen war. Seit dem 13. November 2019 stellt Microsoft für diese Windowsversion keine Updates mehr bereit.

Windows 10 Version 1809 ist also die nächste Windows-10-Version, die keine Updates mehr erhalten wird. Indem also jetzt Rechner mit Windows 10 Version 1809 auf das brandaktuelle Windows 10 Version 1909 aktualisiert werden, wird sichergestellt, dass diese PCs auch weiterhin Sicherheits-Updates und neue Funktionen bekommen.



