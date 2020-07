Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort bietet auch Europcar ein Auto-Abo an. 5000 Kilometer pro Monat sind frei, Fahranfänger zahlen keinen Aufschlag und Sie können jederzeit das Fahrzeug wechseln. Doch es gibt zwei Haken.

Vergrößern Auto-Abo von Europcar: 5000 Freikilometer pro Monat © Europcar

Ab sofort bietet auch Europcar ein Auto-Abo an. Es richtet sich allerdings ausdrücklich an professionelle Nutzer (Haken 1) und zugleich auch an Vielfahrer. Außerdem ist es vergleichsweise teuer (Haken 2). Bemerkenswert bei diesem Auto-Abo sind die beachtlichen monatlichen Freikilometer: 5000 Kilometer pro Monat sind frei. Fahranfänger zahlen außerdem keinen Aufschlag und Abonnenten können jederzeit das Fahrzeug wechseln.

Die wichtigsten Fakten zur Mobility Flat von Europcar (herstellerunabhängig):



Keine Startgebühr

Kein Mindestalter

Jederzeit Fahrzeugwechsel möglich

Gratis weiterer Fahrer

Nur Geschäftskunden



Die Mobility Flat, wie das Abo heißt, beginnt ab einem festen monatliche Preis von stolzen 799 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Daran sieht man schon, das Fahranfänger und Gelegenheitsfahrer nicht die Zielgruppe sind; das Angebot richtet sich explizit an Geschäftskunden. Allerdings bietet die Mobility Flat von Europcar dafür die Möglichkeit so oft wie gewünscht das Fahrzeug zu wechseln.

Das Fahrzeug darf aus den Kategorien Compact (VW Golf mit Navigationsgerät) bis obere Luxusklasse (Mercedes S-Klasse; bei einem Kombi: Mercedes E-Klasse) stammen. Die Abholung ist an jeder Europcar Station in Deutschland möglich. Sie buchen via App, Telefon oder an einer Europcar-Station. Es gibt kein Mindestalter und keinen Zuschlag für Fahranfänger. Diesel und Automatik sind nach Verfügbarkeit buchbar. Sie dürfen ein Fahrzeug maximal 30 Tage behalten, danach müssen Sie es tauschen.



Kosten: Keine Startgebühr. Ab 799 Euro pro Monat. Ein VW Golf kostet 799 Euro pro Monat bei 5000 Freikilometern pro Monat.

Laufzeit: 3, 6 oder 12 Monate

Inklusive: Versicherung (Selbstbeteiligung bei Schadensfall: 500 Euro), Steuer, HU, wintertaugliche Reifen von 1.11. bis 31.3.

Individuelle Ausstattung: Nicht möglich

Freikilometer: 5000 Kilometer pro Monat



