Außerirdische: Kontaktaufnahme erst in Hunderten Millionen Jahren

Denise Bergert

Laut einer aktuellen Analyse von vier Wissenschaftlern, könnten Außerirdische wohl erst in Hunderten Millionen Jahren Kontakt zur Erde aufnehmen.

Vergrößern Die Chance, Außerirdische zu finden, ist verschwindend gering. © NASA

In ihrer Analyse mit dem Titel „If Loud Aliens Explain Human Earliness, Quiet Aliens Are Also Rare“ haben vier Wissenschaftler des Future of Humanity Institute (FHI) der Universität Oxford die Frage untersucht, wie wahrscheinlich es ist, dass die Menschheit Außerirdische im Universum aufspüren kann bzw. wie wahrscheinlich es ist, dass sich intelligente Lebewesen auf unterschiedlichen Planeten gleichzeitig entwickeln.

In der Analyse gehen Robin Hanson, Daniel Martin, Calvin McCarter und Jonathan Paulson von „leisen“ und „lauten“ Außerirdischen aus. Zu ersterer Gattung zählt aktuell auch die Menschheit. Sie ist auf ihren Heimatplaneten beschränkt. Die zweite Gattung durchbricht die Grenzen ihres Heimatplaneten und expandiert über mehrere Sonnensysteme. Laut den Berechnungen könnte eine solche Zivilisation innerhalb weniger Millionen Jahre das gesamt Universum beherrschen. Die Entwicklung einer konkurrierenden Zivilisation würde von „lauten“ Aliens um jeden Preis verhindert werden.

Den Wissenschaftlern zufolge ist die Menschheit relativ früh in der Geschichte des Universums entstanden. Hinweise, dass es bereits einige „laute“ Alien-Zivilisation gegeben habe, seien bislang noch keine gefunden worden. Gelegenheit für die Menschheit, auf eine solche Zivilisation zu treffen, würde es laut der Studie erst in 200 Millionen bis zwei Milliarden Jahren geben.