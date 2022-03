Ausfall bei Spotify und Discord – das war der Grund

Denise Bergert

Die Musik- und Gaming-Dienste Spotify und Discord hatten am gestrigen Dienstag mit Ausfällen zu kämpfen.

Vergrößern Spotify und Discord waren gestern von Ausfällen betroffen. © Spotify

Am gestrigen Dienstagabend (deutscher Zeit) hatten sowohl der Musik-Streaming-Dienst Spotify als auch der Gaming-Service Discord mit massiven Ausfällen zu kämpfen. Zahlreiche Nutzer konnten keine Verbindung zu den Angeboten herstellen.

Probleme am Nachmittag

Im Laufe des Abends bestätigte Discord , dass der Dienst neu gestartet wurde. Im Anschluss habe ein neues Problem den Ausfall der API verursacht. Während des Ausfalls meldete sich auch Spotify über Twitter zu Wort . Das Unternehmen bestätigte, das Problem zu untersuchen. Eine Stunde später gab es seitens Spotify Entwarnung. Viele Nutzer waren wieder online. Kurz darauf bestätigte auch Discord, dass die Arbeit an der Wiederherstellung des Dienstes begonnen habe. Am späteren Abend war auch Discord wieder hergestellt.

Fehler bei Google Cloud

Laut den Betreibern habe die Störung an einer fehlerhaften Google-Cloud-Komponente gelegen, die von den Unternehmen umgangen werden musste. Google selbst veröffentlichte eine Fallstudie , die die plötzlichen Probleme mit einem fehlerhaften Update der Traffic-Director-Komponente erklärt. Durch das Zurücksetzen auf eine frühere funktionierende Version konnten die Probleme schließlich bei Spotify, Discord und anderen Google-Cloud-Kunden behoben werden. Google entschuldigte sich bei den Betroffenen und will in den nächsten Tagen einen detaillierten Fehler-Report nachreichen.