Ausblick auf Galaxy S11: Samsung stellt Galaxy A51 und A71 vor

Dennis Steimels

Zum Jahresende hat Samsung seine beiden neuen Modellen Galaxy A51 und A71 vorgestellt, die mit neuem Design schon einen Ausblick auf das Galaxy S11 geben könnten. Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern Samsung Galaxy A51 © Shutterstock Sergey Panychev / Samsung

Kurz vor Jahresende macht Samsung mit dem Galaxy A51 und Galaxy A71 die direkten Nachfolger des A50 und A70 bekannt. Optisch erinnern die Geräte an das Galaxy Note 10 - zumindest von vorne. Beim Blick auf die Rückseite findet man Design-Parallelen zum iPhone 11 (Pro) und Pixel 4 (XL) aufgrund der Kamera-Optik. Das neue Design ist auch schon ein erster Ausblick auf das kommende Flaggschiff Galaxy S11, das den beiden Galaxy A-Modellen optisch sehr ähneln wird. Ab Werk laufen beide Modelle mit neuestem Android 10 und Samsungs eigener Nutzeroberfläche One UI 2.



Samsung Galaxy A51 im Detail:

Im Mittelklasse-Bereich erfreut sich das Galaxy A50 großer Beliebtheit, so ist es kein Wunder, dass Sie es stets in der Amazon-Bestseller-Liste im Bereich Smartphone sehr weit vorne finden. Aktuell sogar auf Platz 1 (Stand: 13.12.2019). An den Erfolg soll jetzt der Nachfolger Galaxy A51 anknüpfen. Bei fast identischen Gehäusemaßen vergrößert Samsung das Display von 6,4 auf 6,5 Zoll, das Display-zu-Gehäuse-Verhältnis steigt entsprechend. Statt einer Wassertropfen-Notch, in der die Frontkamera steckt, verbauen die Südkoreaner ein sogenannten Punch-Hole wie beim Galaxy Note 10. Die 32-Megapixel-Selfie-Cam ist also direkt ins Display eingebaut. Die Kamera auf der Rückseite befindet sich jetzt in einem Rechteck im oberen linken Bereich - beim Blick auf die Rückseite. Ähnlich wie beim iPhone 11 (Pro). In diesem sitzt die Quad-Kamera mit der 48-Megapixel-Hauptlinse, einer 12 Megapixel Ultra-Weitkamera, einer Macro-Kamera mit 5 Megapixeln sowie ein Tiefensensor mit gleicher Auflösung.

Daten Galaxy A51 Galaxy 50 Display-Technik Super AMOLED Super AMOLED Display 6,5 Zoll, Full-HD+ 6,4 Zoll, Full-HD+ Hauptkamera Quad-Kamera Triple-Kamera Kameradetails 48 MP-Haupt-Cam | 12 MP Ultra-Weit | 5 MP Macro | 5 MP Depth 25 MP-Haupt-Cam | 8 MP Ultra-Weit | 5 MP Depth Frontkamera 32 Megapixel 25 Megapixel Prozessor Octa-Core Octa-Core CPU-Daten 4 x 2,3 + 4 x 1,7 GHz 4 x 2,3 + 4 x 1,7 GHz Arbeitsspeicher 4, 6 oder 8 GB RAM 4 oder 6 GB RAM Speicher 64 oder 128 GB 64 oder 128 GB erweiterbar? ja / Micro-SD ja / Micro-SD Dual-SIM ja (3 Slots) ja (3 Slots) Akku 4000 mAh 4000 mAh OS Android 10 Android 9 Größe 158.5 x 73.6 x 7.9mm 158.5 x 74.7 x 7.7mm

Samsung Galaxy A71 im Detail:

Vergrößern Samsung Galaxy A71 © Shutterstock Sergey Panychev / Samsung

Da Galaxy A71 kommt im gleichen Design wie das A51, nur die Schraffierungen auf der Rückseite sind etwas unterschiedlich und das Super-AMOLED-Display ist mit 6,7 Zoll etwas größer. Die größte Veränderung zum Vorgänger gibt es bei der Kamera. Die Hauptkamera knipst jetzt Fotos mit 64 statt 32 Megapixel und die Ultra-Weitwinkelkamera mit 12 statt 8 Megapixeln. während der Tiefensensor gleich bleibt, ist die Macro-Linse neu hinzugekommen. Auch hier greift Samsung auf sein Infinity-O-Display zurück und verbaut die Frontkamera entsprechend in Loch im Display.

Daten Galaxy A71 Galaxy 70 Display-Technik Super AMOLED Super AMOLED Display 6,7 Zoll, Full-HD+ 6,7 Zoll, Full-HD+ Hauptkamera Quad-Kamera Triple-Kamera Kameradetails 64 MP-Haupt-Cam | 12 MP Ultra-Weit | 5 MP Macro | 5 MP Depth 32 MP-Haupt-Cam | 8 MP Ultra-Weit | 5 MP Depth Frontkamera 32 Megapixel 32 Megapixel Prozessor Octa-Core Octa-Core CPU-Daten 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz 2 x 2,0 + 6 x 1,7 GHz Arbeitsspeicher 6 oder 8 GB RAM 6 oder 8 GB RAM Speicher 128 GB 128 GB erweiterbar? ja / Micro-SD ja / Micro-SD Dual-SIM ja (3 Slots) ja (3 Slots) Akku 4500 mAh 4500 mAh OS Android 10 Android 9 Größe 163.6 x 76.0 x 7.7mm 164.3 x 76.7 x 7.9mm

Beide Smartphones haben große Akkus, mit denen Sie locker über den Tag kommen. Der optische Fingerabdruck-Sensor ist direkt im Display verbaut. WLAN-ac und LTE gehören ebenfalls zur Ausstattung, 5G fehlt allerdings in beiden Modellen. Dafür gibt es zwei SIM-Steckplätze sowie einen zusätzlichen Slot für eine Micro-SD-Karte, um den jeweiligen Speicher zu erweitern.

Preis und Verfügbarkeit

Sowohl das Galaxy A51 als auch das A71 kommen im "Prism Crush"-Design von Samsung. Das Galaxy A51 wird es in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Pink geben. Und das Galaxy A71 in Schwarz, Silber, Blau und Pink. Wann die beiden Geräte auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt. Auch liegen uns keine Infos zu den Preisen vor. Wir gehen aber davon aus, dass sich die Preise etwa an den Vorgängern orientieren werden oder leicht darüber liegen. So kostet das Galaxy A50 349 Euro UVP und das A70 389 Euro UVP.