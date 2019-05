Aus für Windows 7! Jetzt günstig Laptop upgraden

Panagiotis Kolokythas

Noch mit einem alten Windows-7-Laptop unterwegs? Windows 10 bietet Vorteile und hier gibt es aktuell gute Modelle günstiger.

Das Support-Ende von Windows 7 am 14. Januar 2020 naht und über 20 Prozent aller Besucher von pcwelt.de sind noch mit Windows 7 unterwegs. Da wird es Zeit, die alte Kiste in Rente zu schicken. Ob als PC-Ersatz, ultraleichter Laptop oder praktisches 2-in-1-Convertible: Windows-10-Notebooks haben sich mit der Zeit stark verbessert und mittlerweile gibt es sie in unterschiedlichsten Varianten, die für unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert sind.



Passend dazu ist bei Saturn jetzt die Late-Night-Shopping-Aktion gestartet und noch bis Freitag, 8 Uhr sind dieses Mal viele mobile Windows-10-Rechner von unterschiedlichen Herstellern und in diversen Varianten zu günstigeren Preisen erhältlich. Alle Produkte werden ohne Versandkosten geliefert. Wie immer sind aber nicht nur Schnäppchen dabei, daher haben wir uns alle Angebote mal etwas genauer angeschaut und trennen die Spreu vom Weizen.

Für Gelegenheitsspieler: Convertible von HP mit Nvidia-GPU

Für Gelegenheitsspieler ist das Convertible HP 14-cd0302ng interessant, welches für 589 Euro erhältlich ist und damit etwa 15 Prozent günstiger als bei anderen Händlern angeboten wird. Das Gerät besitzt einen 14 Zoll großen Full-HD-Bildschirm. Zur weiteren Ausstattung gehören der Core i3-8130U Prozessor (bis zu 3,4 GHz mit Turbo Boost), 8 Gigabyte RAM, eine 256 Gigabyte große SSD und Windows 10 Home (64 Bit). Außerdem steckt in dem Gerät die Nvidia-GPU Geforce MX 130.



Leicht & rechenstark: Ultrabook von Asus

Sie sind auf der Suche nach einem leichten und dennoch rechenstarken Ultrabook und wollen nicht (zu) viel Geld für ein Apple Macbook ausgeben? Das Asus-Notebook S330FA-EY023T ist bei Saturn für kurze Zeit für 779 Euro erhältlich. Andere Anbieter verlangen um die 13 Prozent mehr für das Gerät. Das Asus-Gerät besitzt ein 13,3 Zoll großes Full-HD-Display. Zur weiteren Ausstattung gehören die Core-CPU i5-8265, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, 512 Gigabyte SSD und Intel UHD-Grafik 620.

Für Einsteiger, Schüler: Notebook für 239 Euro

Sie möchten nicht viel Geld für ein Windows-10-Notebook ausgeben? Das Acer Spin 1 bietet Saturn für 239 Euro statt 299 Euro an. Für den Preis dürfen Sie nicht viel Leistung erwarten, zum Surfen und für Office-Tätigkeiten reicht sie aber voll aus. Das Acer Spin 1 wird von dem Celeron-Prozessor N4000 angetrieben und besitzt ein 11,6 Zoll großes Display. Hinzu kommen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 64 Gigabyte interner (eMMC-)Speicher und Intel UHD Graphics 600.



Windows-10-Vorteile auf Notebooks im Überblick

Welche Vorteile das Betriebssystem Windows 10 auf modernen, mobilen Rechnern bietet, zeigen Saturn und Microsoft auf dieser Übersichtsseite, in der die unterschiedlichen Gerätetypen aufgelistet werden. Beleuchtet werden dabei die Aspekte "Großartiges Design", "Bessere Leistung" und "Neue Erfahrungen".