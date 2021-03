Hans-Christian Dirscherl

Volkswagen soll sich in Voltswagen umbenennen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf eine durchgesickerte Pressemitteilung. Kurz vor dem 1. April.

Vergrößern Aus Volkswagen wird Voltswagen - ernst gemeint oder Aprilscherz? © James R. Martin/Shutterstock.com

"Volkswagen of America" soll bald "Voltswagen of America" heißen. Das berichten verschiedene US-Medien.



Die Berichte basieren auf einer angeblich durchgesickerten Pressemitteilung von VW, die zum Zeitpunkt der Entdeckung noch unvollständig gewesen sein soll. Ein Reporter von USA Today hatte die Pressemitteilung entdeckt . Dass sie bereits am frühen Montag (29.3.) auf der US-Volkswagen-Webseite für kurze Zeit verfügbar war, sei ein Versehen gewesen. Die Pressemitteilung ist nicht mehr einsehbar, sie soll das Veröffentlichungsdatum 29.4. getragen haben und im Mai soll die Umbenennung vollzogen werden. Ein US-Pressesprecher von VW kommentierte die Meldung gegenüber USA Today nicht. USA Today bietet die angeblich auf der VW-Seite entdeckte Pressemitteilung weder zum Download an, noch zeigt die Zeitung daraus Screenshots.



Laut USA Today soll eine namentlich nicht genannte Person, die mit dem Plan vertraut sein soll, gegenüber USA Today bestätigt haben, dass Volkswagen eine entsprechende Mitteilung plane und es sich dabei nicht um einen Marketing-Gag handeln würde. Das Unternehmen "Volkswagen Group of America" würde übrigens auch weiterhin so heißen, lediglich die Einzelmarke "Volkswagen" solle in "Voltswagen" umbenannt werden. Die E-Autos von VW sollen dann auch einen entsprechenden Schriftzug und ein hellblaues Voltswagen-Logo tragen. Die VW mit Verbrenner würden dagegen weiterhin das dunkelblaue VW-Logo verwenden.



Volkswagen will mit der Umbenennung in Voltswagen offensichtlich seinen Wandel zu einem Hersteller von Elektro-Autos zum Ausdruck bringen und sich zugleich von der Erinnerung an seinen schmutzigen Dieselskandal distanzieren.



VW - das Kürzel könnte nach der eventuellen Umbenennung ja weiter bestehen - stellt derzeit in der Tat laufend neue E-Autos vor. Neben ID.3 und ID.4 dürfte vor allem der kommende elektrische Microbus die Fans der Marke ansprechen. Doch falls VW tatsächlich die Umbenennung durchziehen würde, würde sich dadurch nichts daran ändern, dass derzeit fast jeder VW auf den Straßen der USA (und außerhalb) nicht mit einem E-Motor, sondern mit einem Verbrennungsmotor unterwegs ist. Voltswagen hin oder her…



Am kommenden Donnerstag ist der 1. April. Warten wir ab, ob VW dann eine erneute Erklärung zu seiner Umbenennung in Voltswagen abgibt.



In Großbritannien hat sich Volkswagen übrigens den Twitteraccount Voltswagen gesichert. Dazu ist ein Logo mit einem weiß umrandeten Blitz abgebildet.