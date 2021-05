Aufregung: 16 unbekannte PC-Spiele von Sony auf Steam?

Michael Söldner

Anstelle von 41 Inhalten finden sich bei Steam nur 25 Inhalte der Playstation Studios. Was könnten die Gründe sein?

Vergrößern PC-Spieler wünschen sich mehr Umsetzungen von Playstation-Spielen. © playstation.com

Die zu Sony gehörenden Playstation Studios bieten seit einiger Zeit auch einige vormals Playstation-exklusive Titel für den PC an. Auf Steam sind beispielsweise „Days Gone“, „Horizon: Zero Dawn“ oder „Everybody`s Gone to the Rapture“ erhältlich. Auf der zugehörigen Publisher-Seite der Playstation Studios auf Steam haben findige Nutzer aber eine Unstimmigkeit entdeckt: Anstelle der tatsächlich erhältlichen 25 Inhalte ist dort von 41 Inhalten die Rede. Damit verbleiben 16 Titel, die bislang noch unbekannt sind. Dabei könnte es sich um noch nicht angekündigte PC-Versionen bekannter Playstation-Spiele handeln. Schnell entbrannte eine Diskussion, welchen Titel Sony als nächsten für den PC herausbringen könnte. Schließlich konnten PC-Spieler viele Meilensteine des Herstellers wie „Uncharted“, „God of War“ oder „Ghosts of Tsushima“ noch nicht erleben. Auch das brutal schwere „Bloodborne“ wünschen sich viele PC-Spieler. Das PS5-exklusive Remake von „Demon’s Souls“ weckt aufgrund seiner tollen Umsetzung und erstklassigen Grafik ebenfalls Begehrlichkeiten bei PC-Spielern. Bei der unterschiedlichen Anzahl auf Steam könnte es sich aber auch schlicht um einen Rechenfehler handeln. Noch hat sich Sony noch nicht zu dieser Differenz geäußert.

Konkurrent Microsoft geht den Weg der Doppelvermarktung der eigenen Spiele schon länger: Alle Xbox-Spiele des Herstellers sollen auch für den PC erscheinen. Durch den Game Pass lassen sich diese teilweise sogar ohne Mehrkosten auf beiden Plattformen spielen. Dabei kommt Microsoft zugute, dass sich die Architektur von Windows und dem System der Xbox sehr stark ähneln. Dadurch werden Portierungen einfacher umsetzbar.

