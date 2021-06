René Resch

Schon vor dem Prime-Day erhalten Prime-Kunden das Hörbuch-Abo Audible 6 Monate lang für je 2,95 Euro statt 9,95 Euro. Egal ob mit oder ohne Prime-Abo - kostenlos testen können den Dienst aber alle.

Vergrößern Audible 6 Monate für nur 2,95 Euro oder bis zu 60 Tage kostenlos testen © Amazon

Vom 21. bis 22. Juni 2021 läuft wieder der beliebte Amazon Prime Day. Dabei gibt es wieder hunderte Top-Angebote für Prime-Kunden aus sämtlichen Bereichen. Bezüglich der kommenden Prime-Day-Aktion erhalten Sie das Audible-Abo 6 Monate lang für je 2,95 Euro statt 9,95 Euro .

Prime Day: Audible - 6 Monate für 2,95 statt 9,95 Euro

Nach der 6-monatigen Aktionsdauer greift dann wieder der normale Preis von 9,95 Euro. Allerdings können Sie das Abo jederzeit kündigen. So steht es Ihnen frei, dass Audible-Abo nur die günstigen 6 Monate zu nutzen und währenddessen vorsorglich zu kündigen.

Bei Audible erhalten Sie jeden Monat ein kostenloses Hörbuch , welches Sie aus hunderttausenden Titeln selbst wählen können. Ihr Hörbuch-Guthaben verfällt allerdings auch nicht, falls Sie mal einen Monat auslassen. So können Sie beispielsweise auch drei Monate warten und dann theoretisch 3 Hörbücher wählen. Die Hörbücher wandern dann in Ihre Audible-Bibliothek und bleiben auch nach Beendigung des Abos in Ihrem Besitz. Mit der gratis Audible-App die es für viele verschiedene Geräte gibt, können Sie die Hörbücher genießen.

Audible-Abo zusammengefasst:

Jeden Monat ein Hörbuch Ihrer Wahl und unbegrenzt Audible Original Podcasts hören.

Alle Hörbücher in Ihrer Audible Bibliothek gehören Ihnen und können immer wieder gehört werden, auch nach einer Kündigung.

Auch für Vielhörer geeignet: Jedes weitere Hörbuch maximal 9,95 Euro, egal was es regulär kostet.

Problemloses Umtauschen: Gefällt Ihnen ein Hörbuch einmal nicht, tauschen Sie es einfach um.

Audible bis 60 Tage kostenfrei testen

Neben dem Prime-Day-Angebot gilt bis zum 22. Juni auch noch das Spezialangebot für Prime-Kunden um den Dienst 60 Tage kostenfrei zu testen. So haben Sie die Wahl zwischen den verschiedenen Abo-Aktionen. Kunden ohne Prime-Account testen den Dienst 30 Tage kostenlos.



Spezialangebot: Audible - bis zu 60 Tage kostenlos testen



