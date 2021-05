Audials One 2021 Edition gratis: Wir verschenken die Vollversion!

Panagiotis Kolokythas

Wir schenken Ihnen die Vollversion von Audials One 2021 Edition. Schnell zugreifen, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Vergrößern Für kurze Zeit gratis: Audials One 2021 Edition © Ashampoo

Auch nach Pfingsten verschenken wir noch bis Donnerstag jeden Tag eine tolle Vollversionen. Es lohnt sich also täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen! Ab dem heutigen Donnerstag, 27. Mai 2021, erhalten Sie für kurze Zeit die Vollversion von: Audials One 2021 Edition (im Wert von ca. 25 Euro).



Zum Gratis-Download: Audials One 2021 Edition

Außerdem auch heute noch erhältlich:

Hinweis: Die Vollversionen sind für mindestens 24 Stunden kostenlos erhältlich. Die Aktion endet, sobald die Download-Links oben nicht mehr aktiv bzw. anklickbar sind.

Informationen zur Gratis-Vollversion Audials One 2021 Edition:

Findet der Nutzer eine beliebige Website die Musikstücke auflistet, wie zum Beispiel Charts, Best-Of-Seiten, Playlisten, usw., kopiert er einfach die URL der Seite und fügt den Link in Audials ein. Wie von Zauberhand werden dann alle Musikstücke der Webseite als Songs, gefunden in YouTube und weiteren Quellen, aufgelistet, in welche er reinhören oder sie in Playlisten hinzufügen oder sie auf Wunschlisten setzen kann. Jedes Musikstück kann in höchster Qualität als MP3, AAC oder WMA mit bis zu 320 kBit/s gespeichert werden. Natürlich automatisch mit Liedtext und perfekt getaggt.

Radio & TV inklusive - und Medienverwaltung

Außerdem erhalten Sie mit Audials One 2021 Edition auch den Zugriff auf über 100.000 Internetradios aus 120 Musikrichtungen aus allen Ländern und bis zu 320 kBits/s. Audials überwacht rund um die Uhr zehntausende von Radios und findet für die Aufnahme Ihrer Wunschmusik den besten Radiosender. Audials bietet mit Das Erste, ZDF, Pro7, Sat1, RTL und 37 weiteren, alle deutschen TV-Sender aus dem Internet.

Auch bei einer riesigen Songsammlung verliert man nie den Überblick: denn jetzt findet sich Musik auf dem PC schneller. Es genügt, die ersten Buchstaben von Musiker, Album oder Genre einzugeben. Per Auto-Vervollständigung werden Ergebnisse gesucht. Dazu werden sogar die Musikrichtung und Tipps für weitere Songs, Alben oder Radio-Sender angezeigt.