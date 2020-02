Audi stoppt Produktion des Audi e-tron wegen fehlender Teile

Hans-Christian Dirscherl

Audi hat die Produktion seines Elektro-SUVs Audi e-tron gestoppt. Im Werk gibt es Kurzarbeit und mindestens 145 Zeitarbeiter müssen gehen. Das sagt Audi.

Vergrößern Audi stoppt Produktion des Audi e-tron © Audi

Audi hat die Produktion seines Elektro-SUVs e-tron in seiner Fabrik in Brüssel gestoppt. Laut dem Auto-Nachrichtendienst kfz-betrieb sind Nachschubprobleme der Grund für den Produktionsstillstand.

In dem Audi-Werk in Brüssel gilt deswegen derzeit Kurzarbeit. Laut Medienberichten soll die Produktion bereits seit einigen Tagen stillstehen. Welche Teile konkret fehlen und welcher Zulieferer verantwortlich ist, verriet Audi nicht. Nur dass die Lieferschwierigkeiten nicht in Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) stehen würden, ließ der Audi-Sprecher verlautbaren.

Das Manager Magazin ergänzt, dass Audi die Verträge mit 145 Zeitarbeitern nicht verlängern werde. 250 weitere Verträge würden außerdem noch überprüft, meldet ecomento.de.

Stellungnahme von Audi

Wir haben bei Audi um eine Stellungnahme angefragt. Diese erreichte uns prompt:



"Aktuell startet der Anlauf des e-tron Sportback in Brüssel. Wie immer beim Anlauf eines neuen Modells ist die Anlaufkurve so geplant, dass wir unseren sehr hohen Qualitätsstandards gerecht werden, während wir die Produktion Schritt für Schritt hochfahren. Das bedeutet im Konzept einer atmenden Fabrik auch eine flexible Fahrweise in der Produktion. Mit der Audi e-tron Baureihe implementieren wir eine völlig neue Technologie. Naturgemäß bringt dies verschiedene Herausforderungen mit sich, die wir gemeinsam mit unseren Entwicklungspartnern und Lieferanten meistern. Im Falle des Audi e-tron und e-tron Sportback in Brüssel handelt es sich um eine komplexe Orchestrierung mit mehr als 300 Lieferanten.



Wegen aktueller Engpässe bei der Teilezulieferung müssen wir fallweise das Produktionsprogramm anpassen. Aus diesem Grund hat Audi Brussels entschieden, dass während der Tage 20./21.02. und 24./25.02. nicht produziert wird. In diesem Zeitraum wird die für Belgien probate Personalsteuerungsmaßnahme „Kurzarbeit“ greifen. Wir werden die Produktion am 26.02. wieder aufnehmen.



Zeitarbeiter werden insbesondere dann eingesetzt, um herausfordernde Zeiten in der Produktion oder Produktionsspitzen abzudecken. Sie stehen mit den aktuellen Engpässen nicht in Verbindung." Zitat Ende



Rückblick: Das Anfahren der Produktion des e-tron im Jahr 2019 hatte sich verzögert, später musste Audi alle ausgelieferten Exemplare zurückrufen um ein Problem mit der Batterie zu lösen. Denn die Batterie konnte wegen eindringender Feuchtigkeit Feuer fangen. Kleiner Trost: Der Audi e-tron gehört zu den ersten Autos, die Alexa vollständig integriert haben.



Wir haben den Audi e-tron, mit dem die Ingolstädter Tesla Konkurrenz machen wollen, getestet. Unseren ausführlichen Testbericht finden Sie hier: Audi E-Tron im Test: Freud und Leid mit dem 105.000-Euro-SUV

Video-Beschreibung einblenden Wir haben den neuen Audi e-tron zum Testen bekommen - im Wert von 100.000 Euro, komplett elektrisch und mit ganz viel High-Tech-Schnickschnack ausgestattet. Nachdem der SUV beinahe die Lieferung der fertiggebauten HMX2 verhindert hätte, lässt sich Dennis den Wagen mal genauer erklären - und nimmt euch auf eine Testfahrt mit.

