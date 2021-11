Atari bringt drei neue Atari-2600-Spielmodule

Panagiotis Kolokythas

Atari bringt drei bisher unveröffentlichte Spiele für das klassische Spielkonsolensystem Atari 2600 als Module auf den Markt.

Vergrößern Atari bringt drei neue Spielemodule für Atari 2600 auf den Markt © Atari

Für die legendäre Spielekonsole Atari 2600 gibt es einen Nachschub an neuen, alten Spielen. Atari bringt nämlich drei neue Module auf den Markt, auf denen sich jeweils ein bisher unveröffentlichtes Spiel befindet. Dabei handelt es sich um die Spiele "Yars´s Return" , "Aquaventure" und "Saboteur". Das sind, so Atari, "drei seltene Perlen aus dem Atari-Rechtekatalog, die nie oder nur in sehr geringen Stückzahlen" veröffentlicht wurden.



Alle drei Spielmodule sind über die Website AtariXP.com in einer Standard-Version für 50 US-Dollar und in einer Limited-Edition-Version für 149 US-Dollar vorbestellbar. Erstere sollen noch in diesem Jahr an die Vorbesteller ausgeliefert werden, letztere dann im ersten Quartal 2022.

Neue Atari-2600-Module für Sammler

Von den limitierten Editionen werden jeweils nur 1.983 Exemplare hergestellt, wodurch Atari auf das Jahr hinweisen möchte, in dem die Spiele erschienen wären. Diese "Limited Edition" enthalten jeweils neben dem Spiel auch noch ein Poster, eine gedruckte Bedienungsanleitung mit Bonusmaterial, eine Sammelnadel, ein Sammelabzeichen, ein Echtheitszertifikat und eine digitale Kopie des Spiels für das Atari VCS.

Vergrößern Standard- und Limited-Edition der neuen Atari-2600-Module © Atari

Bei der Standard-Edition erhält man dagegen nur das Spielmodul. Über AtariXP.com will Atari in der Zukunft weitere neue Spielmodule auf den Markt bringen. Dazu sollen unveröffentlichte Spiele ebenso zählen, wie auch besonders seltene Spiele oder verbesserte Versionen von Spieleklassikern.