Asus kündigt ROG Phone II Ultimate Edition an

Denise Bergert

Asus hat heute die Ultimate Edition seines ROG Phone II mit einem Terabyte Speicher für 1.199 Euro angekündigt.

Vergrößern Das ROG Phone II ist ab Oktober auch in einer Ultimate Edition verfügbar. © Asus

Elektronik-Hersteller Asus hat heute eine erweiterte Version seines Gaming-Smartphones ROG Phone II angekündigt . Die Ultimate Edition fällt mit einer UVP von 1.199 Euro rund 300 Euro teurer aus als das ROG Phone II und wird voraussichtlich im Oktober in Europa erhältlich sein.

Die Besonderheit am ROG Phone II Ultimate Edition ist neben dem Gehäuse-Finish in mattem Schwarz auch der integrierte UFS-3.0-Speicher mit einem Terabyte. Die LTE-Performance soll bei der Ultimate Edition mit Support für Cat 20 4G LTE ebenfalls besser ausfallen als bei der herkömmlichen Ausführung. Die übrigen Hardware-Spezifikationen sind mit denen des ROG Phone II identisch.

Im Gehäuse werkeln ein Snapdragon 855 Plus und eine spezielle Version der Adreno 640 GPU. Als Bildschirm kommt ein OLED-Screen im 6,59-Zoll-Format und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln zum Einsatz. Ebenfalls an Bord ist ein überaus großzügiger Akku mit 6.000 mAh. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Front-Kamera mit 24 Megapixeln sowie eine Dual-Kamera an der Rückseite mit 48 und 13 Megapixeln und einer 125-Grad-Weitwinkel-Linse. Das ROG Phone II ist ab sofort zum Sparpreis von 549 Euro im deutschen Asus-eShop erhältlich .