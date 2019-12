Asus VivoBook 17 F705QA-BX140T für 379,99 Euro

Michael Söldner

Das VivoBook 17 von Asus mit Vierkern-Prozessor von AMD und Radeon R7 kostet aktuell bei Otto 40 Euro weniger.

Wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, kommt mit dem Angebot des Online-Versandhändlers Otto auf seine Kosten. Das normalerweise für 419 Euro angebotene Asus VivoBook 17 F705QA-BX140T kostet aktuell nur 379,99 Euro. Im Lieferumfang befindet sich wahlweise auch eine Lizenz für Microsoft Office 365 Personal für einen Nutzer, die sonst knapp 70 Euro kostet, hier aber kostenlos beiliegt. Das VivoBook von Asus bietet einen 17,3 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1.600 x 900 Pixeln. Als Prozessor kommt der Vierkern-Prozessor A12-9720P mit bis zu 3,6 GHz von AMD zum Einsatz. Diesem stehen 8 GB schneller DDR4-Speicher zur Seite. Als Massenspeicher ist eine SSD mit 256 GB verbaut. Für die Grafikanzeige sorgt eine AMD Radeon R7.

Laut Asus spiegelt der Bildschirm des VivoBook nicht. Das graue Notebook bietet darüber hinaus Anschlüsse für LAN, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1 Typ A, 1x USB 3.1 Typ C, einen Card Reader, einen HDMI-Ausgang sowie eine Kopfhörer-Buchse. Mit dem Netzwerk kann sich das Notebook zudem drahtlos per WLAN-ac verbinden. Bluetooth in Version 4.1 wird ebenfalls unterstützt. Auf dem VivoBook 17 ist Windows 10 vorinstalliert. Der Akku mit 42 Wh soll je nach Anwendung lange Laufzeiten garantieren. Wie lange der Preis von Otto noch gilt, bleibt offen. Laut Anbieter soll das Notebook schon zwei bis drei Tage nach der Bestellung an den Kunden ausgeliefert werden.

