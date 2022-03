Asus: UVP von Grafikkarten ab April 25 Prozent niedriger

Michael Söldner

Hersteller Asus will die unverbindliche Preisempfehlung seiner Grafikkarten ab April um bis zu 25 Prozent senken.

Vergrößern Asus könnte in den USA einen Preisverfall von Grafikkarten lostreten. © nvidia.com

Grafikkarten werden langsam wieder erschwinglicher. Teilweise rücken die Preise für GPUs von Nvidia oder AMD wieder näher an die UVP der Hersteller heran. Asus will ab April auf diesen Trend reagieren und die Preise für Grafikkarten um bis zu 25 Prozent senken . Ein Vertreter des Herstellers kündigte an, dass die Preissenkungen sowohl die Einsteiger- als auch die Mittelklasse- und Profikarten umfassen werden. Grund für die geplanten Preissenkungen seien primär günstigere US-Importe aus China.

Nur Nvidia-Karten werden günstiger

Entsprechend können sich US-Gamer ab April auf niedrigere Preise bei den Geforce RTX-30-Grafikkarten von Asus freuen. Asus ist einer der weltweit größten Hersteller von Grafikkarten mit Chips von AMD und Nvidia. Neben den Asus-Karten gehören auch die ROG-Produkte zum Unternehmen. Auch bei den bevorstehenden Arc Alchemist-Grafikkarten von Intel will Asus mitmischen. Von der Preissenkung betroffen sind jedoch lediglich die Nvidia-Grafikkarten von Asus. Darüber hinaus werde nicht jede Nvidia-Grafikkarte von Asus um 25 Prozent günstiger. Je nach Modell werden unterschiedlich hohe Ersparnisse für Käufer möglich. Genaue Angaben machte Asus diesbezüglich aber nicht.

Konkurrenz muss nachziehen

Der Schritt des taiwanischen Herstellers von PCs und Komponenten wird in der Branche als sehr wichtig angesehen. Schließlich eröffnete Asus im Jahr 2021 auch den Trend zu steigenden Preisen, der bis heute anhält. Unklar bleibt, ob und wann derartige Preissenkungen auch deutsche Käufer erreichen. Wer aktuell den Kauf einer Grafikkarte plant, sollte vielleicht noch etwas warten. Denn wenn Asus seine Grafikkarten günstiger anbietet, müssen auch Konkurrenten wie MSI, Gigabyte und EVGA nachziehen.



