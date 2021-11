Asus ROG Phone 5S kommt nach Europa

Denise Bergert

Das Gamer-Smartphone von Asus wird in Europa in der Einsteiger-Ausführung ab 999 Euro erhältlich sein.

Vergrößern Das ROG Phone 5S ist nun auch in Deutschland erhältlich. © Asus

Nach dem Launch des ROG Phone 5S im August in Taiwan, hat Hersteller Asus das Gamer-Smartphone nun auch für Europa angekündigt und die Preise für die unterschiedlichen Ausführungen bekannt gegeben.

Gamer-Smartphone ab 999 Euro

Das günstigste Modell – das Asus ROG Phone 5S mit zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte internem Speicher – schlägt demnach mit 999 Euro zu Buche. Das ROG Phone 5S mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher kostet 1.099 Euro und das ROG Phone 5S mit 18 Gigabyte Arbeitsspeicher wird in Europa für 1.299 Euro erhältlich sein.

Update mit Snapdragon 888

Beim ROG Phone 5S und dem ROG Phone 5S Pro handelt es sich um verbesserte Versionen des ROG Phone 5 und des ROG Phone 5 Ultimate, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Sie verfügen über 6,78-Zoll-Bildschirme mit 1080p, eine dreifach Kamera an der Rückseite und einen Akku mit 6.000 mAh. Die neuen 5S- und 5S-Pro-Modelle sind mit einem Snapdragon 888 Plus von Qualcomm ausgestattet und das Display bietet eine bessere Berührungsabtastrate von 360 Hz.

Ab sofort im Asus-Store erhältlich

Im deutschen Online-Store von Asus können das ROG Phone 5S mit 12 und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher bereits geordert werden. Das ROG Phone 5S Pro kann derzeit nur vorbestellt werden. Die Auslieferung des Top-Modells soll dann ab 19. November 2021 erfolgen.