Astronomen wollen Schwarzes Loch vorstellen

Michael Söldner

Am 10. April wollen Astronomen aus aller Welt eine wichtige Ankündigung rund um Schwarze Löcher machen.

Vergrößern Schwarze Löcher können die Raumzeit verformen. © wikimedia.org

Ein Netzwerk aus Astronomen aus aller Welt möchte in Kürze eine bahnbrechende Ankündigung rund um Schwarze Löcher machen. Am 10. April soll die Weltöffentlichkeit über die neuesten Entdeckungen informiert werden. Es ist durchaus denkbar, dass die Forscher das weltweit erste Foto eines Schwarzen Lochs präsentieren wollen. Das aus weltweit verbundenen Bodenstationen bestehende Event Horizon Teleskop sucht im Zentrum der Milchstraße sowie im Zentrum der elliptischen Riesengalaxie Messier 87 schon seit 13 Jahren nach Schwarzen Löchern.

Dabei stellt der Nachweis Schwarzer Löcher Forscher immer wieder vor Probleme. Durch ihre riesige Gravitation saugen sie auch alles Licht in ihrer Umgebung ein, entsprechend sind sie nur schwer zu erkennen. Mittlerweile könnten die Astronomen aber genügend Daten gesammelt haben, um die Existenz Schwarzer Löcher belegen zu können. Gut möglich, dass aus den auf aller Welt gesammelten und ausgewerteten Daten sogar ein Foto eines Schwarzen Lochs entstanden ist. Da die „bahnbrechenden Ergebnisse“ am 10. April gleichzeitig von sechs unterschiedlichen Orten in vier unterschiedlichen Sprachen ins Internet übertragen werden sollen, kann man von einer wichtigen Ankündigung ausgehen. Schwarze Löcher können nach der Allgemeinen Relativitätstheorie durch ihre kompakte Masse sogar die Raumzeit verformen.

