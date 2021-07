Aston Martin Valhalla: Super-Sportwagen mit 937 PS

Michael Söldner

Zwei Jahre nach dem als AM-RB 003 angekündigten Konzeptfahrzeug folgt nun mit "Valhalla" die finale Version.

Vergrößern Der Aston Martin Valhalla kann eine Leistung von bis zu 937 PS abrufen. © astonmartin.com

Schon vor zwei Jahren hatte Aston Martin mit dem „AM-RB 003“ ein Konzeptfahrzeug mit sperrigem Namen und tollen Leistungsdaten angekündigt. In dieser Woche wurde im Vorfeld des British Grand Prix, an dem der Hersteller erstmals seit über 60 Jahren wieder teilnimmt, die finale Version des Rennwagens mit dem schnittigen Namen „Valhalla“ vorgestellt. Das Hybrid-Fahrzeug verfügt über 937 PS an Leistung und kann bis zu 350 km/h in der Spitze erreichen. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Sportwagen in gerade einmal 2,5 Sekunden. Dazu wird ein 740 PS starker Twin-Turbo-V8-Motor mit jeweils einem Elektromotor pro Achse kombiniert. Wer will, kann auch komplett elektrisch fahren, dann sind jedoch nur Spitzengeschwindigkeiten von 130 km/h möglich, dafür aber komplett emissionsfrei. Rein elektrisch ist die Reichweite mit 15 Kilometern allerdings stark begrenzt. Das kombinierte Spitzentempo von 350 km/h ist durch eine angepasste Aerodynamik an der Front sowie einen großen Heckspoiler möglich. Auch unter dem Fahrzeug befinden sich Tunnel, in denen die Luft gezielt geleitet werden kann. Einige dieser Technologien stammen vor Vorgängermodell „Valkyrie“.

Die Karosserie besteht zum Großteil aus carbonfaserverstärktem Kunststoff. Dadurch wiegt der Bolide nur 1.550 kg. Im Innenraum findet sich ein neues Infotainment System mit einem zentralen Touchscreen, der auch Apple Carplay und Android Auto unterstützt. Leider gibt es jedoch noch keine Fotos des Innenraums. Der Aston Martin Valhalla stellt sich der Konkurrenz in Form des Ferrari SF90 Stradale entgegen. Zu den Preisen des Wagen gibt es ebenfalls noch keine Informationen. Da die Anzahl der gefertigten Fahrzeuge wohl aber streng limitiert sein soll, dürften auch die Kosten für den Aston Martin Valhalla astronomisch hoch ausfallen.

Aston Martin Valkyrie: Gran Turismo-Auto wird Wirklichkeit