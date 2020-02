Assassin's Creed Syndicate gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store wird in Kürze ein weiteres Top-Spiel gratis erhältlich sein: Assassin's Creed Syndicate.

Vergrößern Demnächst im Epic Game Store gratis erhältlich: Assassin's Creed Syndicate © Ubisoft / Epic Game Store

Aktuell ist in Epic Games Store mit Kingdom Come: Deliverance noch bis Donnerstagnachmittag 17 Uhr, ein echter Rollenspiel-Leckerbissen gratis erhältlich. Und das nächste Top-Spiel steht bereits in den Startlöchern. Epic Games hat nämlich jetzt verraten, welche Spiele ab Donnerstag (20. Februar 2020), 17:01 Uhr für eine Woche kostenlos erhältlich sein werden. Zusätzlich zum Spiel Faeria können die Gamer auch das Spiel Assassin's Creed Syndicate bis zum 27. Februar 2020 kostenlos ihrer Epic-Games-Store-Bibliothek hinzufügen.

Assassin's Creed Syndicate von Ubisoft erschien im November 2015 für Windows-PCs. Der neunte Teil der erfolgreichen Assassin's Creed Reihe spielt in London während der industriellen Revolution in den 1860er Jahren. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Zwillinge Jacob Frye und Evie Frye. Der Spieler darf auch das detailgetreu designte London der viktorianischen Zeit erkunden und erleben. Als Assassine und Bandenführer Jacob Frye kämpft der Spieler dann gegen die Herrschaft der Templer und trifft dabei auch auf diverse historische Persönlichkeiten, wie Charles Darwin, Charles Dickens und natürlich Königin Victoria.



Zum Gratis-Spiel: Assassin's Creed Syndicate (ab 20. Februar 2020, 17:01 Uhr)

Wem Assassin's Creed Syndicate zu aufregend ist, der kann ja alternativ zu Faeria des Entwicklers Abrakam greifen, welches ebenfalls für eine Woche lang gratis im Epic Games Store verfügbar sein wird. Das kunterbunte Spiel vereinte Elemente eines Brettspiels mit denen eines Kartenspiels. Mit dem zusammengestellten Kartendeck kann der Spieler sich auf das Schlachtfeld begegeben und um den Sieg kämpfen.



Zum Gratis-Spiel: Faeria (ab 20. Februar 2020, 17:01 Uhr)