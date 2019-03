Artikel 13: Hier finden am 23. März die Demos statt

Panagiotis Kolokythas

Europaweit finden am Samstag Demos gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform statt. Hier können Sie demonstrieren.

Vergrößern In Berlin demonstrierten 3.500 Menschen bereits am 2. März gegen den geplanten Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform

Das EU-Parlament wird am 27. März voraussichtlich über die EU-Urheberrechtsreform und die darin enthaltenen Artikel 11 und Artikel 13 abstimmen. Über die geplante Reform wird in der Öffentlichkeit und im Web seit Wochen heftig diskutiert. Die Gegner der Reform rufen für Samstag, den 23. März 2019 in ganz Europa zu Demonstrationen gegen die Reform auf.

Auf der Aktionsseite von Saveinternet.info finden sich die Infos darüber, wo genau in Europa Aktionen geplant sind. Wir fassen die Termine für die Demos in deutschen Städten am 23. März 2019 zusammen. Die Liste erhält nur eine Auswahl der Städte. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer lokalen Presse, ob auch Demos in Ihrer Stadt geplant sind. Alle folgenden Angaben ohne Gewähr!



Aachen: 14:00 Uhr, Elisenbrunnen



Berlin: 14:00 Uhr, Potsdamer Platz



Bielefeld: 14:00 Uhr, Hauptbahnhof



Chemnitz: 14:00 Uhr, Johannisplatz

Dortmund: 14:00 Uhr, Europabrunnen

Dresden: 14:00 Uhr, Neustädter Markt 14



Düsseldorf: 12:00 Uhr, Friedrich-Ebert-Straße

Erlangen: 14:00 Uhr, Hugenottenplatz



Flensburg: 14:00 Uhr, Hafenspitze



Fürth: 13:00 Uhr, Grüner Markt

Frankfurt: 14:00 Uhr, Paulsplatz



Freiburg: 14:30 Uhr, Platz der alten Synagoge



Göttingen: 12:00 Uhr, Am Nabel

Hamburg: 13:00 Uhr, Gänsemarkt



Hannover: 11:00 Uhr, Ernst-August-Platz

Heidelberg: 14:30 Uhr, Bismarckplatz



Jena: 14 Uhr, Holzmarkt

Kaiserslautern: 13 Uhr, Stiftskirche



Karlsruhe: 13:30 Uhr, Stephansplatz



Kiel: 13:00 Uhr, Landtag Kiel

Koblenz, 13:30 Uhr, Löhrrondell



Köln: 14:00 Uhr, Neumarkt

Leipzig: 14:00 Uhr

Lippstadt: 14:00 Uhr, Bernhardbrunnen



Magdeburg: 13 Uhr, Landtag/Domplatz

München: 13:30 Uhr, Marienplatz



Münster: 13:30 Uhr, Sevatiiplatz

Nürnberg: 17:00 Uhr, Hallplatz



Oldenburg: 17:30 Uhr, Hauptbahnhof



Osnabrück: 14:30 Uhr, August-Bebel-Platz

Paderborn: 13:00 Uhr, Herz-Jesu-Platz



Potsdam: 14:00 Uhr, Luisenplatz

Ravensburg: 13:00 Uhr, Marienplatz

Rostock: 12:00 Uhr, Universitätsplatz

Saarbrücken: 14:00 Uhr, Tbilisser Platz vor dem Staatstheater

Siegen: 11:00 Uhr, Sandstraße

Stuttgart: 14:00 Uhr, Rotebühlplatz

Trier: 14:00 Uhr, Viehmarktplatz



Ulm: 13:00 Uhr, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz



Villingen-Schwenningen: 12:00 Uhr, Latschariplatz



Würzburg: 15:00 Uhr, Bahnhofsplatz



Bei all der Begeisterung vor allem junger Menschen für dieses Thema, bleibt zu hoffen, dass es bei den Demos auch friedlich bleibt und damit ein positives Signal an die Öffentlichkeit gesendet wird, sich der Sache ebenfalls anzuschließen...



Falls Sie gut vorbereitet an einer der Demos teilnehmen möchten, dann empfehlen wir Ihnen die Lektüre der beiden folgenden Artikel:

Artikel 13 - Der große Faktencheck zur EU-Urheberrechtsreform

Meinung: EU blamiert sich mit EU-Urheberrechtsreform