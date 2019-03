Artikel 13/17: EU-Parlament stimmt ab - Live-Stream

Panagiotis Kolokythas

Das EU-Parlament wird heute über die EU-Urheberrechtsreform abstimmen. Offen ist der Ausgang der Abstimmung.

Es ist soweit: Am heutigen Dienstag wird im EU-Parlament in Straßburg über die EU-Urheberrechtsreform abgestimmt. Diese hatte in den vergangenen Wochen verstärkt die Gemüter der Web-Gemeinde bewegt. Höhepunkt waren die zahlreichen Demonstrationen am vergangenen Samstag (23. März 2019) in vielen europäischen Städten gegen die Reform, an denen sich mehrere Zehntausende beteiligten.

Die Sitzung des EU-Parlaments wird live im Web übertragen. Die Abstimmung selbst wird gegen Mittag (geplant: 12:30 Uhr) erfolgen, kurze Zeit später dürfte dann das Ergebnis vorliegen. Die Sitzung begann um 9 Uhr und Abgeordnete dürfen ihre Meinung zu der Reform in kurzen Beiträgen äußern. Update, 10:40 Uhr: Die EU-Parlamentsabgeordneten haben ihre letzten Statements zur geplanten EU-Urheberrechtsreform abgegeben. Damit ist dieser Tagungspunkt abgeschlossen. Die eigentliche Abstimmung findet voraussichtlich gegen 12:30 Uhr statt.



Vor allem Artikel 13 wird in der EU-Urheberrechtsreform stark kritisiert, weil darin die Einführung eines Upload-Filters vorgesehen ist. In der deutschen Übersetzung des Textes wurde aus Artikel 13 der Artikel 17. Maßgeblich für die Abstimmung ist allerdings die Originalfassung des Reformtextes. Für Verlage spielt Artikel 11 eine wichtige Rolle, denn das neue Leistungsschutzrecht soll die Verdienste der Verlage sichern, wenn deren Inhalte von Suchmaschinen verwendet wurden.

So könnte sich das EU-Parlament heute entscheiden

Vorab ist unklar, wie sich die Abgeordneten im EU-Parlament nun in der Abstimmung am Dienstag verhalten werden. Im Vorfeld hatten sich alle EU-Staaten auf die Reform geeinigt. Die Abgeordneten könnten aber noch zu einer anderen Entscheidung kommen. Hinzu kommt, dass im Mai die Europawahlen stattfinden werden. Vielleicht fürchtet der eine oder andere Abgeordnete, nicht erneut gewählt zu werden. Andererseits ist auch klar: Sollte das EU-Parlament für die EU-Urheberrechtsreform stimmen, dann wird diese wohl auch noch vor den Europawahlen in Kraft treten.

Die Abstimmung des EU-Parlaments am Dienstagmittag kann drei mögliche Ausgänge haben:

Möglichkeit 1: Die Abgeordneten lehnen die Reform ganz ab

Möglichkeit 2: Die Abgeordneten lehnen Teile der Reform ab, so dass diese noch geändert werden müssen

Möglichkeit 3: Die Abgeordneten stimmen für die Reform

