Ark OS: Erste Screenshots von Huaweis Android-Alternative

Panagiotis Kolokythas

Es gibt erste Screenshots, in denen Huawei zeigt, wie seine Android-Alternative Ark OS aussehen könnte.

Vergrößern Ark OS: So könnte Huaweis Android-Alternative aussehen © dpma.de

Huawei hat das Tempo bei der Entwicklung einer Alternative zu Android für seine Smartphones offenbar deutlich gesteigert. Nach dem Verlust der Android-Lizenz und der damit verbundenen drohenden Zukunft seiner mobilen Geräte, dürfte dies nicht weiter verwundern. Aktuell kursiert im Internet das Gerücht, Huawei könnte die Android-Alternative bereits im Juni fertigstellen, was Huawei aber mittlerweile in chinesischen Medienberichten dementiert hat. Der Zeitplan sehe demnach vielmehr derzeit so aus: Ende des Jahres könnte die chinesische Variante der Android-Alternative ausgeliefert werden, im Jahr 2020 dann auch die internationale Variante.

Die chinesische Android-Alternative von Huawei trägt offenbar den Codenamen "HongMeng". Außerhalb Chinas könnte das Betriebssystem den Namen "Ark OS" tragen. Für diesen Namen sichert sich jedenfalls Huawei derzeit in vielen Ländern die Namens- und Markenrechte. Der IT-Blog Caschys Blog entdeckte als erster auch einen entsprechenden Antrag von Huawei für "Ark OS" beim Deutschen Patent- und Markenamt.

In dem entsprechenden Eintrag beim Deutschen Patent- und Markenamt sind auch drei Screenshots (siehe oben) enthalten, auf denen zu erkennen ist, wie die Oberfläche von "Ark OS" aussehen könnte. Dem Eintrag zufolge wurde der Antrag von Huawei bereits am 26. März 2019 eingereicht. Und dies in den Sprachen Deutsch und Englisch. Sonderlich spektakulär fallen die Entwürfe der "Ark OS"-Oberfläche nicht aus, Huawei orientiert sich beim Design an den Marktführern Android und iOS. Immerhin ist auf den Screenshots zu sehen, wie sich Huawei das Design seines eigenen App-Stores vorstellt, schließlich benötigt "Ark OS" als eigenständiges mobiles Betriebssystem auch eine eigene Infrastruktur für die Auslieferung und die Verwaltung von Apps. Wie genau letztendlich das Design der "Ark OS"-Oberfläche aussehen wird, wird sich noch zeigen.

