Arbeitshetze, Kontrolldruck, Gier: Gewerkschafter gegen Amazon

Hans-Christian Dirscherl

"Enorme Arbeitshetze, Kontrolldruck und Missachtung von Arbeitnehmerrechten" sowie "unternehmerische Gier Amazons" lauten die Vorwürfe von Ver.di gegenüber Amazon. Jetzt versammeln sich Gewerkschafter aus 16 Staaten, um ihren Kampf gegen Amazon zu koordinieren.

Vergrößern Arbeitshetze, Kontrolldruck, Gier: Gewerkschafter sammeln sich gegen Amazon © Ver.di

Die Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und der Online-Versandgigant Amazon liefern sich bereits seit einigen Jahren eine heftige Auseinandersetzung mit zeitweisen Arbeitsniederlegungen. Bisher blieben die Proteste der Gewerkschafter ohne großen Erfolg, Amazon lässt alle Streikaktionen an sich abprallen. Jetzt treffen sich Gewerkschaftsmitglieder aus 16 Ländern in Berlin, um ihren Arbeitskampf gegen Amazon zu koordinieren.



Bei dem internationalen Gewerkschaftstreffen am 29. und 30. April 2019 im Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin wollen Ver.di und die weltweite Gewerkschaftsföderation UNI Global Union die länderübergreifende Zusammenarbeit gegen Amazon vorantreiben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen laut Ver.di aus 16 Ländern: Ägypten, Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Österreich, Pakistan, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und den USA.

Ver.di begründet das Treffen folgendermaßen: „Beschäftigte in den Versandzentren von Amazon sind - egal ob in Deutschland oder anderen Ländern - mit enormer Arbeitshetze, Kontrolldruck und der Missachtung von Arbeitnehmerrechten konfrontiert. Das bleibt nicht ohne Gegenwehr. Immer mehr Beschäftigte und Gewerkschaften vernetzen und koordinieren sich.“



"Der Kampf gegen die unternehmerische Gier Amazons ist einer der wichtigsten Arbeitskämpfte der jüngeren Geschichte. Amazons erschreckender Umgang mit Beschäftigten, die Nichtanerkennung von Gewerkschaften und die unethische Steuervermeidungspraxis sind inakzeptabel ", sagt Christy Hoffmann, Generalsekretärin von UNI Global Union. Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger legt nach: "Amazon tritt die Rechte der Beschäftigten mit Füßen. Die Streiks der vergangenen Jahre haben in Deutschland wichtige Verbesserungen gebracht, aber das Ziel bleibt ein Tarifvertrag für existenzsichernde Einkommen sowie gute und gesunde Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten… Wir haben einen langen Atem und werden uns noch stärker länderübergreifend koordinieren".

Darum geht es beim Streit Ver.di gegen Amazon: Die Auseinandersetzung zwischen Ver.di und Amazon dauert schon mehr als fünf Jahre an. Ver.di fordert, dass für die Amazon-Mitarbeiter die Tarifbedingungen des Einzel- und Versandhandels gelten sollen – das hätte höhere Löhne zur Folge. Amazon lehnt dies jedoch ab und legt die schlechteren Vorgaben des Tarifvertrags für die Logistikbranche zu Grunde. Amazon zahle laut eigenen Angaben 10,78 Euro pro Stunde, nach 24 Monaten Unternehmenszugehörigkeit würde ein Amazonmitarbeiter im Schnitt 2397 Euro brutto im Monat verdienen, worin alle Sonderzahlungen enthalten sind. Ver.di hatte allerdings auch schon mal wegen „respektloser Behandlung durch Vorgesetzte“ zu Streiks aufgerufen.



Amazon: Seit Mitternacht Streik in Logistikzentrum