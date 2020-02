René Resch

Mediamarkt und Saturn bietet aktuell einen O2-Tarif mit Apple iPhone 11 sowie 40 GB Highspeed-Volumen zu Top-Konditionen an.

Vergrößern Apple iPhone 11 mit 40 GB Volumen für unter 10 Euro monatlich © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Saturn und Mediamarkt bieten momentan wieder einige tolle Tarif-Angebote mit Top-Smartphones an. So gibt es aktuell das Apple iPhone 11 mit 40 GB Volumen-Tarif im Netz von O2 zu Top-Konditionen. Der Tarif-Deal ist noch bis zum 29. Februar 2020 gültig.



Das Angebot im Detail: Apple iPhone 11 mit 40 GB Volumen – für unter 10 Euro monatlich

Das Apple iPhone 11 erhalten Sie im Tarif „Free M Boost“ im Netz von O2. Der Tarif beinhaltet 40 GB Highspeed-Datenvolumen, eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive.



Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 79 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 34,99 Euro. Insgesamt bezahlen Sie also 958,75 Euro für die 2-jährige Vertragslaufzeit.



Beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt sich, dass es sich hierbei um ein richtig starkes Tarif-Angebot handelt. So bietet der günstigste Anbieter das Apple iPhone 11 für 769 Euro an. Wenn Sie diese Summe nun von dem Betrag abziehen, der für die zwei Jahre Vertragsdauer fällig wird (958,75 Euro), zahlen Sie nur noch knappe 190 Euro (189,75) - also unter 10 Euro (7,90 Euro) monatlich. Sie bekommen dafür ein Top-Smartphone mit 40 GB Highspeed-Datenvolumen eine Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming.

Test-Fazit: Apple iPhone 11 (01.10.2019)

Das iPhone 11 beeindruckt mit der besten Smartphone-Performance in unseren Benchmarks, einer tollen Kamera und langer Akkulaufzeit. Allerdings stören uns die niedrige Display-Auflösung sowie die lange Ladezeit, da Apple kein Schnellladegerät wie bei den Pro-Modellen beilegt. Auch die dicken Display-Ränder sind mittlerweile einfach out. Wer keine Ultra-Weitwinkelkamera braucht, der kann auch einen Blick auf den Vorgänger iPhone XR für 150 Euro weniger im Macwelt-Preisvergleich werfen. Denn das Design ist nahezu identisch, iOS 13 läuft auch auf dem Gerät und die Leistung ist dank des A12-Chip auch noch sehr hoch.



Obwohl das iPhone 11 Pro das beste iPhone auf dem Markt ist und auch in Sachen Kamera wieder nach dem Thron greift, ist das iPhone 11 für die meisten Nutzer wohl das interessante Gerät. Das liegt vor allem an dem wesentlich besseren Preis-Leistungsverhältnis. Denn das iPhone 11 mit der kleinsten Speichergröße kostet satte 350 Euro weniger als das Pro-Modell mit extra Kameralinse und OLED-Display. Wem 64 GB zu wenig sind, muss beim Pro-Modell mit der mittleren Speicherausrüstung (256 GB für 1319 Euro) 470 Euro mehr darauf zahlen als beim vergleichbaren iPhone 11 (128 GB für 849 Euro).



