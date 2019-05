Apple-TV-App und AirPlay 2 für Samsung-TVs verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Die neue Apple-TV-App und AirPlay 2 sind für alle 2019er und einige 2018er Samsung Smart TVs verfügbar.

Vergrößern Apple-TV-App jetzt auch für Samsung-TVs verfügbar © Samsung

Apple liefert nicht nur über iOS 12.3 seine neue Apple-TV-App für iOS-Geräte in über 100 Ländern aus: Ab sofort ist die neue Apple-TV-App auch auf diversen Smart-TV-Modellen von Samsung verfügbar, wie das Unternehmen mitteilt. Außerdem unterstützten diese Samsung-Smart-TV-Geräte ab sofort auch AirPlay 2 von Apple.

Samsung ist damit der erste TV-Hersteller, bei dem Besitzer von entsprechenden Smart-TV-Geräten die Apple-TV-App verwenden können. Sie haben damit den vollen Zugriff auf alle Apple-TV-Kanäle, iTunes-Filme und -Serien. Außerdem können über AirPlay 2 die iOS-Geräte (iPad oder iPhone) mit dem Smart-TV gekoppelt werden. Diverse Smart-TV-Modelle der Hersteller Vizio, LG und Sony erhalten ebenfalls noch in diesem Jahr eine Unterstützung für AirPlay 2 und HomeKit.



Konkret erhalten folgende Smart-TV-Modelle von Samsung ab sofort die neue Apple-TV-App und Airplay 2 per Firmware-Update: Die 2019er-Modelle und die 2018er QLED- und UHD-Modelle. Wir konnten auf einem 2018er UHD-Modell von Samsung (NU8009) bereits erfolgreich die Apple-TV-App und die AirPlay-2-Unterstützung ausprobieren.



"Dadurch, dass wir als erster Hersteller Apple TV komfortabel in unseren Smart Hub integrieren, unterstreichen wir unseren Anspruch, unseren Kunden immer wieder neue Mehrwerte und Inhaltsangebote für ihren großen TV-Bildschirm zu bieten", so Won-Jin Lee, Executive Vice President, Visual Display Business Samsung Electronics.

Wer einen der unterstützten Samsung-Smart-TVs besitzt, der findet ab sofort nach dem Einschalten des Fernsehers das neue Apple-TV-App-Symbol auf der Smart-Hub-Oberfläche. Über diese App erhält man dann den Zugriff auf alle bereits bei iTunes erworbenen Filme und Serien. Außerdem können neue iTunes-Inhalte erworben oder ausgeliehen werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, die bereits zur Auswahl stehenden Apple-TV-Kanäle zu abonnieren. Im Herbst 2019 startet dann Apple TV+ und auch auf dieses Angebot kann dann direkt zugegriffen werden.

Über AirPlay 2 können alle Inhalte vom iPhone, iPad oder Mac direkt auf dem Smart-TV abgespielt werden. Dazu muss bei der ersten Aktivierung von AirPlay 2 das verwendete Gerät mit dem Fernseher gekoppelt werden. Vorausgesetzt wird, dass auf dem Apple-Gerät iOS 12.3 beziehungsweise macOS 10.14.5 installiert sind.

Apple und Samsung hatten auf der CES 2019 in Las Vegas Anfang Januar eine Zusammenarbeit angekündigt. Damals sagte Eddy Cure von Apple: "Wir freuen uns darauf, iTunes und AirPlay 2 über Samsung Smart TVs weiteren Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. So haben iPhone-, iPad- und Mac-Anwender eine zusätzliche Möglichkeit, alle ihre Lieblingsinhalte auf dem größten Bildschirm in ihrem Zuhause zu genießen."