Apple Maps zeigt Black Lives Matter vorm Weißen Haus

Panagiotis Kolokythas

Auf Apple Maps ist der neue "Black Lives Matter"-Schriftzug vor dem Weißen Haus bereits zu sehen.

Vergrößern Bei Apple Maps schon zu sehen: Der neue "Black Lives Matter"-Schriftzug vor dem Weißen Haus

Zur Unterstützung der friedlichen Proteste hatte die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt Washington D.C., Muriel Bowser, Ende vergangener Woche die 16. Straße, die zum Weißen Haus führt, in "Black Lives Matter Plaza NW" umbenannt und auch gleich einen großen Schriftzug aufmalen lassen. Der Spruch "Black Lives Matter" mit gelben Buchstaben ist so groß, dass er sogar vom Weltraum aus zu sehen ist, wie der Satelliten-Betreiber Planet Labs am Wochenende per Tweet meldete.



Apple hat besonders schnell reagiert und Apple Maps ist der erste große Anbieter, bei dem die neuen Satellitenaufnahmen übernommen wurden, auf denen der Schriftzug vor dem Weißen Haus zu sehen ist. Das konnten wir am Montagmittag auf einem iPad in der Apple-Maps-App bestätigen.

Die Konkurrenz war nicht ganz tatenlos: Sowohl bei Google Maps hier als auch Microsofts Bing Maps hier ist schon mal der neue Straßenname zu sehen. Die Satellitenaufnahmen sind allerdings älter und zeigen den Spruch noch nicht.