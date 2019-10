René Resch

Der Streit zwischen den Halbleiterherstellern TSMC und Globalfoundries droht zu eskalieren. TSMC hat nun Gegenklage in drei Ländern eingereicht.

Vergrößern Apple-Lieferant TSMC klagt gegen Globalfoundries © Fotolia / Felix Pergande (Montage)

Der Streit zwischen den Chip-Herstellern TSMC und Globalfoundries geht in die nächste Runde. TSMC hat nun Klage gegen den Konkurrenten eingereicht – in mehreren Ländern. Das gab TSMC in einem Blogeintrag bekannt.

TSMC hat Globalfoundries dabei in den USA, Deutschland und Singapur Klage wegen anhaltender Verletzung von 25 TSMC-Patenten eingereicht.

TSMC klagt dabei auf Unterlassung von Herstellung und Verkauf von rechtsverletzenden Halbleiterprodukten durch Globalfoundries. Weiterhin verlangt TSMC erheblichen finanziellen Schadensersatz aufgrund des Verkaufs und rechtswidriger Nutzung patentierter TSMC-Halbleitertechnologie. Eine genaue Summe wurde dabei allerdings nicht genannt.

Beide Parteien verklagen sich

Die Klage von TSMC, der auch als Apple-Lieferant agiert, geht auf die Klage des kalifornischen Unternehmens Globalfoundries vom 26. August zurück, das TSMC wegen Patentverletzung beschuldigte und eine einstweilige Verfügung verlangte, um iPhones, Airpods und andere Produkte von der Einfuhr in die USA und Deutschland auszuschließen.

TSMC beschrieb diese Klage als „unbegründet“ und sagte, diese sei lediglich „ein Versuch, sein Geschäft durch Rechtsstreitigkeiten zu stören, anstatt zu versuchen, nach technologischem Gesichtspunkt zu konkurrieren.“

Als Reaktion auf die Gegenklage meldete sich nun auch Sam Azar, Geschäftsführer von Globalfoundries, gegenüber der Financial Times zu Wort: „TSMC nutzt seit langem seine dominante Marktposition, um Druck auf kleinere Wettbewerber auszuüben, und die heute eingeleiteten Vergeltungsklagen stehen im Einklang mit dieser Geschichte. Wir haben Vertrauen in unsere Position und das Gerichtsverfahren, und wir lassen uns von diesen Maßnahmen nicht einschüchtern.“

