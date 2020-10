Apple Airpods Pro: Jetzt günstig bei Amazon

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon sind aktuell die AirPods Pro von Apple zu einem günstigen Preis erhältlich. Es lohnt sich.

Vergrößern AirPods Pro von Apple bei Amazon im Angebot © Apple

Die kabellosen In-Ear Kopfhörer Airpods Pro von Apple sind bei Amazon aktuell für nur 194,76 Euro erhältlich. Ein günstiger Preis, wie auch ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt . Amazon hatte die Apple Airpods Pro bisher noch nicht zu einem so günstigen Preis im Angebot. Der bisherige Amazon-Tiefstpreis lag bei 196,72 Euro im September 2020, es wurde also nochmal der Preis um etwa 2 Euro gesenkt. Apple selbst verlangt für die Airpods Pro stolze 279 Euro.

Apple AirPods Pro für 194,76 Euro bei Amazon

Die Apple Airpods Pro sind seit Oktober 2019 erhältlich und bieten im Vergleich zu den Nicht-Pro-Airpods eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und adaptives EQ. Für die Geräuschunterdrückung erkennen Mikrofone die Geräusche außerhalb und innerhalb des Ohrs und gleichen sie durch passenden Antischall aus.

Zu den weiteren Eigenschaften der AirPods Pro gehören:

Per Drucksensor aktivierbarer Transparenzmodus, um das Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können

Weiche, konische Silikontips in drei Größen (Groß, Mittel, Klein) für eine individuelle Passform

Vor Schweiß und Wasser geschützt

Der Adaptive EQ passt Musik automatisch an die Ohrform an

Einfaches Setup für alle Apple Geräte

Die Airpods Pro lassen sich über Bluetooth auch mit Android-Geräten nutzen. Die 5,4 Gramm leichten Airpods Pro können bis zu 4,5 Stunden mit einer Akkuladung für die Musikwiedergabe genutzt werden. Über das mitgelieferte kabellose Ladecase verlängert sich die Laufzeit um mehr als 24 Stunden. Das Ladecase ist auch kompatibel mit zertifizierten Ladegeräten.

Apple AirPods Pro für 194,76 Euro bei Amazon

Airpods Pro vs. Galaxy Buds+ (vs. Surface Earbuds)