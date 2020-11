Apple Airpods (2019) für nur 115 Euro

Panagiotis Kolokythas

Bei Otto.de sind die Apple Airpods der 2. Generation zu einem günstigen Preis erhältlich. Hier gibt's alle Infos.

Vergrößern Apple Airpods (2019) im Angebot © Apple

Otto.de hatte zum Singles Day am 11.11. als "Deal des Tages" die Apple Airpods (2019) für nur 111 Euro statt 179 Euro (UVP) angeboten, was einer Ersparnis von 38 Prozent entspricht. Weil Neukunden bis zum 20. November 2020 zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 15 Euro bei ihrer Bestellung erhalten, wenn sie den Code 84004 eingeben (mehr Infos hierzu finden Sie hier ), lagen die Airpods 2019 preislich sogar bei nur 96 Euro! Auch wenn der Singles Day vorbei ist, können Sie die Apple-In-Ears bei Otto.de derzeit für 130 Euro beziehungsweise für 115 Euro mit dem Rabattcode kaufen. Wenn Sie mit Rabatt bestellen, ist der Preis immer noch sehr attraktiv, wenn man in den Preisvergleich schaut.



Airpods (2019) mit Charging Case für 130 Euro / 115 Euro (für Neukunden mit Code 84004)



Die Bluetooth In-Ear-Kopfhörer von Apple kommen inklusive einem Charging Case, der über einen Lightning-Anschluss aufgeladen werden kann. Eine Akkuladung der Hörer reicht für bis zu 15 Stunden. Über das Ladecase kann die Batterielaufzeit auf über 24 Stunden verlängert werden. Innerhalb 15 Minuten können die AirPods für bis zu 3 Stunden Wiedergabe aufgeladen werden.

Die Airpods können nicht nur mit Apple-Geräten genutzt werden, sondern auch über Bluetooth 4.2 oder Bluetooth 5.0 in Verbindung mit Android-Geräten. Über eine Android-App kann auch festgelegt werden, dass sich über die Airpods nicht Siri sondern Google Assistant ansteuern lässt. Mehr Infos hierzu finden Sie in unserem Beitrag Airpods mit Android-Smartphone verbinden.