René Resch

Amazon und der Partner LBB haben für Nutzer der Visa-Karten eine App veröffentlicht. Diese bietet den Nutzern einige Vorteile wie die Verwaltung per Handy und kostenlose Push-Benachrichtigungen.

Vergrößern App für Visa-Karte von Amazon ab sofort verfügbar © Amazon / LBB

Für die Amazon-Visa-Karten hat der Versandriese in Kooperation mit der Landesbank Berlin nun eine App für die Verwaltung der Visa-Karten veröffentlicht. Die App wurde für iOS und Android bereitgestellt.



Wer sich für die App anmelden möchte, muss per App Start-Zugangsdaten anfordern. Diese werden Ihnen dann über eine 1-Cent-Überweisung auf Ihr Referenzkonto oder per Brief übermittelt. Mit diesen Start-Zugangsdaten können Sie sich dann endgültig für die App Registrieren.



Visa-Karten-App von Amazon und der LBB jetzt für iOS oder Android downloaden



Nach erfolgreicher Registrierung wird nach eine neue Smart-Pin für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt. Das SMS-TAN-Verfahren ist somit hinfällig und kann auch nicht mehr über die Einstellungen aktiviert werden. Wer also lieber das SMS-TAN-Verfahren für sein Visa-Konto bei Amazon weiterhin nutzen möchte, sollte die App lieber meiden.

Die App bietet einige interessante Vorteile

Die App bietet allerdings weitere Vorteile. So können Sie sich mit der App über neue Umsätze in Echtzeit informieren lassen. Die Aktivierung dieser Funktion ist auch nur über die App selbst möglich. Für Nutzer ohne App gibt es seit geraumer Zeit ebenfalls eine Benachrichtigungs-Funktion. Diese kostet den Nutzer 1,69 Euro im Monat, der Nutzer erhält Benachrichtigungen dann als SMS. Mit der App funktioniert das nun kostenlos.



Weiterhin können Kreditkartenabrechnungen nun auch über die App eingesehen werden, die Zahlungsweise einstellt werden und verschiedene Zahlungsmöglichkeiten aktiviert oder deaktiviert werden. Ansonsten stehen Ihnen alle Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihnen die Webseite ebenfalls bietet.



Amazon Visa-Karte jetzt aktivieren und 40 Euro Gutschrift sichern

Sie haben noch keine Amazon Visa-Karte? Wenn Sie sich neu für eine registrieren erhalten Sie eine Startgutschrift im Wert von 40 Euro und sammeln für Ihre Einkäufe auf Amazon und außerhalb davon Bonuspunkte, die Sie dann wiederum für Ihre Einkäufe verwenden können. Mehr Informationen und wichtige Hinweise zur Amazon Visa-Karte und Prime-Visa-Karte erhalten Sie hier:

Prime-Visa-Karte: 40 Euro Amazon-Startgutschrift sichern