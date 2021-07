Apotheken erhalten schrittweise wieder Zugriff auf Ausstellung digitaler Impfzertifikate

Denise Bergert

In dieser Woche erhalten Apotheken wieder Zugriff auf das DAV-Portal und können damit wieder digitale Impfzertifikate ausstellen.

Vergrößern Apotheken können in dieser Woche wieder digitale Impfzertifikate ausstellen. © Corona-Warn-App

Seit Mitte der vergangenen Woche ist das Apothekenportal des Deutschen Apothekerverbands (DAV) in Teilen offline. Apotheken konnten aufgrund der Abschaltung in den vergangenen Tagen keine digitalen Impfzertifikate mehr ausstellen. Der DAV kündigte nun an, Apotheken in den nächsten Wochen schrittweise wieder Zugriff auf das Portal zu geben. So sei ab dieser Woche auch die Ausstellung digitaler Impfzertifikate für Geimpfte und Genesene wieder möglich.

Grund für den Shutdown war in der vergangenen Woche ein Bericht des Handelsblatt über zwei unabhängige Datenschutzexperten. Ihnen war es gelungen, sich mit Hilfe von gefälschten Dokumenten einen Gastzugang für das DAV-Portal anzulegen. Sie legten eine gefälschte Betriebserlaubnis und einen gefälschten Bescheid des Nacht- und Notdienstfonds vor und konnten sich damit einen Zugang für eine nicht existierende Apotheke erschleichen. Über diesen Zugang gelang es ihnen schließlich, zwei Impfzertifikate auszustellen. Die Datenschutzexperten wollten mit ihrer Aktion auf eine Schwachstelle im DAV-Portal hinweisen. Nach dem Hinweis durch das Handelsblatt wurde die Ausstellung von Zertifikaten durch das DAV-Portal schließlich am vergangenen Mittwoch gestoppt.

Wie der DAV nun bekannt gibt, sei es nach aktuellem Kenntnisstand „zu keinem Betrug bei der Erstellung von Impfzertifikaten gekommen“ . „Alle Apotheken, die dies wünschen, erhalten in der nächsten Woche schrittweise wieder Zugriff auf das DAV-Portal, so dass sie auch wieder Impfzertifikate ausstellen können. DAV, IBM, gematik und BMG arbeiten zudem gemeinsam daran, die Sicherheit bei der Ausstellung von Impfzertifikaten durch eine Einbindung dieses Prozesses in die sichere Telematikinfrastruktur insgesamt noch weiter zu erhöhen,“ so der DAV.