Antivirus-Software für Windows 10 im Test

Frank Ziemann

Das AV-Test Institut hat 18 Antivirusprogramme für private Anwender unter Windows 10 getestet. Drei Produkte haben die volle Punktzahl erreicht, Windows Defender hat dieses Ziel nur knapp verfehlt.

Vergrößern Antivirus für Windows 10 im Test © AV-Test

Das Magdeburger AV-Test Institut hat 17 Antivirusprogramme geprüft, die ihre Hersteller zur Zertifizierung eingereicht hatten. Zum Vergleich ist wie immer der bei Windows 10 serienmäßige Microsoft Windows Defender dabei. Die ausführlichen Tests haben im November und Dezember unter Windows 10 (64 Bit) stattgefunden. Der vorherige Testbericht unter Windows 10 ist Anfang Dezember erschienen. Demgegenüber fehlt diesmal Malwarebytes. Die Norton-Produkte für Privatanwender firmieren inzwischen unter der Marke NortonLifeLock. Ansonsten ist das Testfeld bis auf einige Versionsänderungen gleich geblieben.



Die Besten in der Kurzübersicht:

Von den 18 getesteten Produkten haben diese drei Kandidaten die volle Punktzahl von 18 Punkten erzielt:

So wird getestet Geprüft wird wie üblich in den drei Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit. Die Schutzprogramme müssen mehr als 20.000 Schädlinge erkennen und abwehren, die nicht älter als vier Wochen sind. Zudem werden sie im so genannten Real-World-Test mit 331 tagesaktuellen Schädlingen konfrontiert (0-Day-Malware). Die Tester prüfen, wie sehr die Antivirusprogramme gängige Alltagsabläufe ausbremsen, etwa den Aufruf von Web-Seiten, Downloads, das Kopieren von Dateien oder die Installation und Benutzung legitimer Software. Die Bewertung der Benutzbarkeit ergibt sich aus Fehlalarmen, die bei solchen Vorgängen auftreten.



In jeder Kategorie gibt es maximal sechs Punkte, in der Summe also höchstens 18. Diejenigen Produkte, die insgesamt mindestens zehn Punkte und in jeder Kategorie wenigstens einen Punkt erreichen, erhalten ein Zertifikat. Zusätzlich vergibt AV-Test das Prädikat „Top Product“ für Lösungen, die in allen Testkriterien hervorragend abschneiden und insgesamt 17,5 Punkte oder mehr erzielen.



Vergrößern Testergebnisse Antiviruslösungen für Windows 10 © AV-Test

Die Testergebnisse

Die Mindestanforderungen für ein AV-Test-Zertifikat haben alle Kandidaten mühelos erfüllt. Die vollen 18 Punkte haben diesmal Bullguard, Kaspersky Lab und Norton erreicht. Knapp dahinter folgen sieben Produkte, darunter Windows Defender, denen nur ein halber Punkt fehlt – meist in der Kategorie Geschwindigkeit. Diese zehn Schutzlösungen erhalten das AV-Test-Prädikat „Top Product“. An der Spitze geht es also weiterhin recht eng zu.



Außer den Top 3 haben zehn weitere Antiviruslösungen die vollen sechs Punkte für die Schutzwirkung erzielt. Die meisten Produkte in diesem Test bieten eine gute bis sehr gute Malware-Erkennung. Erst zum Ende der Ergebnistabelle hin fällt die Schädlingserkennung deutlich ab. Beim Schlusslicht Total AV ist die Schutzwirkung im Real-World-Test gegenüber dem vorherigen Test deutlich verbessert, erreicht jedoch nicht ganz das Niveau der Konkurrenz. MicroWorld eScan ist allerdings nur wenig besser. Bitdefender, beim letzten Mal noch mit vollen 18 Punkten ganz vorne dabei, hat diesmal je einen halben Punkt bei Geschwindigkeit und Fehlalarmen eingebüßt.



Ausgebremst

AV-Test hat die Bremswirkung der Schutzprogramme auf einem Standard- und einem High-End PC geprüft. Dabei haben sich auch diesmal nur wenige auffallende Resultate gezeigt. Unterschiede zwischen beiden Rechnern sind zwar messbar, in der Praxis meist jedoch kaum zu spüren. Total AV, die Geschwister Avast und AVG sowie Bitdefender bremsen beim Aufruf populärer Websites am stärksten. Bei der Installation gängiger Software machen sich fast alle Kandidaten am deutlichsten bemerkbar. PC Pitstop bleibt unter zehn Prozent, Kaspersky knapp darüber. Vor allem Check Point ZoneAlarm und Total AV treten hierbei weitaus kräftiger auf die Bremse, G Data und Windows Defender liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kopieren von Dateien wird nur durch Avira ein wenig abgebremst (unter 20 Prozent). Bei Downloads halten sich alle Produkte unauffällig im Hintergrund.



Falscher Alarm

Bei der Zahl der Fehlalarme (Kategorie Benutzbarkeit) fällt vor allem ein Testkandidat zum wiederholten Mal auf: PC Pitstop mit diesmal 30 Fehldiagnosen. Die fünf falschen Befunde bei AhnLab sowie die vier bei Bitdefender könnten im Vergleich dazu fast hinnehmbar erscheinen. Doch Avira, Check Point ZoneAlarm, Kaspersky, Norton und Total AV haben gezeigt, dass man alle Tests absolvieren kann, ohne auch nur einmal falschen Alarm auszulösen. Während beim Surfen im Web auch diesmal wieder kein einziges Programm Fehlalarme produziert hat, haben bei System-Scans (vollständige Prüfung eines sauberen Systems) viele Kandidaten mindestens einmal fälschlich Alarm geschlagen. Abgesehen von PC Pitstop liegt die Fehlerquote aller Produkte an der Grenze des Erträglichen oder darunter – gemessen daran, dass beim System-Scan fast 1,4 Millionen virenfreie Dateien zu überprüfen waren.



Die Ergebnistabelle ist nach der letzten Spalte sortiert. Darin haben wir mehr Gewicht auf die Schutzwirkung gelegt (60 Prozent), während AV-Test alle drei Kategorien gleichrangig wertet (vorletzte Spalte). In diesem Test ergibt sich daraus die eine oder andere kleinere Verschiebung in der zweiten Tabellenhälfte.