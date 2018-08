Die beste Antivirus-Software für Windows & Android

PC-WELT Plus

Viren und Hacker greifen heute nicht nur Windows-Rechner an, sondern attackieren auch Smartphones, Tablets und smarte Geräte im Heimnetz. Wir haben geprüft, welcher Antivirenhersteller alle diese Geräte schützen kann.

Vergrößern Die besten Antivirenapps im Test. © AV-Test

Ein Virenschutz für den PC nützt Ihnen nichts, wenn sich Schädlinge über Ihr Smartphone einschleichen oder ein Hacker Ihre Systeme ausspioniert. Deshalb muss jeder, der heute nicht nur PC, sondern auch Smartphone und smarte Geräte nutzt, diese ebenso gegen Angriffe schützen.



Ein Beispiel für gefährliche Smartphone-Viren ist der Code Hero Rat. Die Malware für Android hat der Sicherheitshersteller Eset entdeckt. Ohne Probleme können Kriminelle aus der Ferne Audio- und Bildschirmaufnahmen anfertigen, den Standort ermitteln oder die Einstellungen manipulieren.



Auch smarte Geräte im Heimnetz sind in Gefahr: Wer etwa das Fire TV von Amazon nutzt und darauf Apps per Sideloading installiert, kann sich die Schadsoftware ADB.Miner einfangen. Sie nutzt die Rechenleistung von Fire-TV-Geräten zum Erzeugen von Kryptowährungen, was den Stick komplett blockiert. Außerdem kann sich der Schädling auf anderen Geräten im Netzwerk verbreiten.