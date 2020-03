Hans-Christian Dirscherl

Alle Sky-Serien inklusive der Sky-Originale und das komplette Netflix. Das bietet Sky jetzt für 19,99 Euro monatlich. Ein potenzielles Heilmittel gegen Lagerkoller und grenzenlose Langeweile infolge der Corona-Krise.

Vergrößern Antidepressiva: Alle Sky-Serien und Netflix für 19,99 Euro monatlich © Netflix

Sky hat genau das richtige Wundermittel gegen gähnende Langeweile während der Corona-Krise und Social Distancing: das Sky-Entertainment-Plus-Paket für 19,99 Euro pro Monat. Damit bekommen Sie alle Sky-Serien und auch noch Netflix.



Das Sky-Entertainment-Plus-Paket umfasst also Entertainment Plus und zusätzlich alle Inhalte von Netflix in Form des Netflix-Standard-Abos mit HD-Qualität und zwei gleichzeitigen Streams. Damit können zwei Personen gleichzeitig Netflix genießen. Optional lässt sich das Netflix-Standard-Abo gegen einen Aufpreis von vier Euro auf UHD-Qualität und vier gleichzeitige Streams erweitern.



Hier geht es zum Angebot: Alle Sky-Serien und Netflix für 19,99 Euro pro Monat (im 12-Monats-Abo, danach 32,99 Euro monatlich).

Das Angebot im Überblick:



Exklusive Top-Serien von Sky und HBO

Alle Inhalte von Netflix inklusive

Keine Aktivierungsgebühr. Keine Versandkosten.



Gratis Sky-Q-Leih-Receiver



Das Sky-Entertainment-Plus-Paket beinhaltet aber nicht die Spielfilme und auch nicht die Fußball-Bundesliga. Wobei letztere wegen der Corona-Krise ja ohnehin erst einmal Pause macht.