Anno 1800 startet in die offene Beta-Phase

Denise Bergert

Ab heute können PC-Besitzer den neuen Aufbau-Strategietitel Anno 1800 von Ubisoft kostenlos ausprobieren.

Vergrößern Anno 1800 läuft noch bis Sonntag in der offenen Beta-Phase. © Ubisoft

Ab heute bis zum kommenden Montag um 1 Uhr nachts können PC-Besitzer den Aufbau-Strategietitel Anno 1800 kostenlos ausprobieren. Das neue Ubisoft-Spiel startet heute um 14 Uhr in die offene Beta-Phase . Interessenten können entweder über den Epic Games Store oder über Ubisofts Uplay-Plattform am offenen Beta-Test teilnehmen. Nach der Registrierung und dem Login auf der jeweiligen Plattform, können sie das Spiel herunterladen und auf ihrem Rechner installieren.

Im Gegensatz zur Vollversion benötigt die offene Beta eine konstante Internet-Verbindung. In der Beta enthalten sind der erste Akt der Story-Kampagne sowie Zugriff auf den Multiplayer-Modus. Der Bevölkerungsfortschritt ist in der Probierversion allerdings auf Level 3 limitiert. Der in der Beta gesammelte Spielfortschritt kann aus diesem Grund leider nicht in die Vollversion übertragen werden. Alle Teilnehmer erhalten jedoch einen Schach-Tisch als Deko-Element, den sie nach dem weltweiten Launch von Anno 1800 im Ubisoft Club abholen können.

Anno 1800 ist in der Zeit der industriellen Revolution angesiedelt. Spieler errichten sich dabei ein eigenes Imperium, wobei nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Die Vollversion von Anno 1800 erscheint am 16. April 2019.

