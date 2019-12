Anno 1800 bis 18. Dezember gratis spielen

Denise Bergert

Zum Start von Update 6 für Anno 1800 können PC-Besitzer den Titel noch bis zum 18. Dezember kostenlos ausprobieren.

Vergrößern Anno kann bis zum 18. Dezember kostenlos über UPlay und den Epic Games Store gespielt werden. © Blue Byte

Entwickler Blue Byte hat heute eine neue „Free Week“-Aktion für Anno 1800 angekündigt . Von heute bis zum 18. Dezember können PC-Besitzer den Aufbaustrategietitel kostenlos über Uplay und den Epic Games Store herunterladen und spielen. In der kostenlosen und eigenständigen Version von 1800 sind die ersten drei Bevölkerungsstufen im Sandbox-Modus und alle bisher veröffentlichten Updates für den Strategietitel enthalten. Aus technischen Gründen ist es laut Blue Byte jedoch leider nicht möglich, die Spielstände aus der Testversion nach Ablauf der „Free Week“ in die Vollversion zu übertragen. Wer sich nach dem Probespielen also für den Kauf der Vollversion entscheidet, muss leider von vorne beginnen.

Mit dem Start der „Free Week“ erscheint auch das große Update 6 für Anno 1800. Neben zahlreichen Bugfixes und Verbesserungen beinhaltet der Patch auch einen Mehrspieler-Koop-Modus. Bis zu vier Freunde können dabei gemeinsam ihr Imperium aufbauen. Als Team können Spieler außerdem gegen bis zu drei andere Spielergruppen antreten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Neben Update 6 veröffentlicht Blue Byte heute außerdem mit „Die Passage“ eine neue Erweiterung für Anno 1800. Mit dem Download wird das Spiel um neue Produktionsketten und eine Arktis-Session erweitert.

