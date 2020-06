Animierte Sticker: WhatsApp mit neuer Funktion

Michael Söldner

Facebook stattet den Messenger WhatsApp mit animierten Stickern aus, diese werden aber nur nach und nach ausgerollt.

Vergrößern WhatsApp kann bald schon animierte Sticker anzeigen. Die Funktion wird langsam ausgerollt. © whatsapp.com

Wer sich die neuesten Features von WhatsApp anschauen möchte, benötigt dafür die Betaversionen 2.20.194.8 unter Android und 2.20.70.26 unter iOS . Wichtigste Neuerung sind animierte Sticker , die verschickt und empfangen werden können. Einmal empfangene Sticker können problemlos an andere Nutzer weitergeleitet werden. Zusätzlich stehen Stickerpakete von Drittanbietern zum Download bereit, für stetigen Nachschub sollte also gesorgt sein. Im WhatsApp Store sollen sich künftig auch offizielle Pakete mit animierten Stickern zum Download finden. Noch steht die Funktion der animierten Sticker aber nicht für alle Nutzer zur Verfügung. WhatsApp will diese jedoch nach und nach ausrollen.

Unverständlich bleibt, warum die animierten Sticker nach dem Ende der Animation nicht erneut von vorn beginnen. Ob WhatsApp eine derartige Wiederholung noch implementiert, bleibt offen. Ob die animierten Sticker auf dem eigenen Gerät schon zur Verfügung stehen, lässt sich nur herausfinden, wenn man selbst einen animierten Sticker von Freunden oder Bekannten erhält. Oft hilft nur eine Deinstallation mit anschließender Installation von WhatsApp, um die neuesten Konfigurationsdateien von den Servern zu beziehen. Vorher sollten die Chats und Kontakte jedoch als Backup gesichert werden.

