Anime-Games: Humble Hot Date Bundle

Michael Söldner

Im aktuellen Humble Bundle finden sich zahlreiche Spiele, die optisch an einen japanischen Anime erinnern.

Vergrößern Das aktuelle Humble Bundle versammelt Visual Novels, Dating Sims und andere ungewöhnliche Genres. © humblebundle.com

Das aktuelle Humble Bundle mit dem Thema „Hot Date“ umfasst schon für einen US-Dollar drei ungewöhnliche Spiele: In Creature Romances: Kokonoe Kokoro schlüpft der Spieler in die Rolle des Schülers Ichitarou Ichinose, der das Herz seiner Freundin Kokonoe erobern möchte. In Highway Blossoms wird die Geschichte von Amber erzählt, die gerade ihren Großvater verloren hat. Just Deserts hingegen ist eine Dating-Sim in der Zukunft, in der der Spieler die Erde vor einem Alien-Angriff verteidigen muss.

Wer für das Humble Hot Date Bundle hingegen 9,55 US-Dollar ausgibt, erhält zusätzlich die erotische Visual Novel Ladykiller in a Bind, die Dating-Sim Purrfect Date - Visual Novel/Dating Simulator sowie das Multiplayer-Spiel Genital Jousting. Wer hingegen 10 US-Dollar in das Bundle investiert, bekommt dafür neben den oben genannten Spielen das Abenteuer G-senjou no Maou - The Devil on G-String Voiced Edition sowie das rundenbasierte Sunrider Collection. Zum Preis von 15 US-Dollar gibt es obendrein das grafisch aufgebesserte CLANNAD. Wer sich für japanisch angehauchte Spiele interessiert, macht mit dem Humble Hot Date Bundle nichts verkehrt. Die ungewöhnlichen Spiele erfordern jedoch etwas Einarbeitungszeit und sind sicherlich nicht für jeden Geschmack geeignet.

Humble Hot Date Bundle anschauen