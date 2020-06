Angebote zur Jahreshälfte im Playstation Store

Michael Söldner

Im Playstation Store finden sich aktuell über 220 Angebote für PS4 und Playstation VR mit hohen Rabatten.

Vergrößern In den Angeboten zur Jahreshälfte finden sich Spiele aus unterschiedlichen Genres mit hohen Rabatten. © playstation.com

Passend zur Jahresmitte hat Sony im Playstation Store einen neuen Sale mit hohen Rabatten gestartet. Die „Angebote zur Jahreshälfte“ umfassen 221 Spiele aus unterschiedlichen Genres. Ein Highlight ist sicherlich die Need for Speed Heat Deluxe Edition für 40 statt 80 Euro. Auch bei der GOTY-Edition von Hitman lassen sich satte 80 Prozent sparen, sie kostet somit nur noch 12 Euro. Die Special Edition des Western-Epos Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games ist mit knapp 30 Euro ebenfalls 65 Prozent günstiger. Wer das kooperativ spielbare World War Z bislang verpasst hat, kann die GOTY-Edition aktuell mit einem Rabatt von 50 Prozent für 25 Euro erwerben.

Wer nach neuem Futter für die VR-Brille Playstation VR sucht, dürfte in The Walking Dead: Saints and Sinners für 32 statt 40 Euro einen guten Kandidaten finden. Das Spiel basiert nur lose auf der gleichnamigen TV-Serie, gehört aber aktuell mit zu den besten Spielen für Sonys VR-Brille. Ebenfalls in VR spielbar ist das Bewegungsspiel Sprint Vector für 10 statt 25 Euro. Musiktalente können sich hingegen in Electronauts für 8 statt 21 Euro austoben. Einen Blick wert ist auch Bound für 7 statt 20 Euro. Der Titel ist am TV und in VR spielbar und verdeutlicht, wie spannend Plattformabenteuer mit VR-Brille sein können.

