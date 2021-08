AndroidWelt 5/2021 jetzt am Kiosk: Android 12!

Ralf Buchner

Nicht nur hinsichtlich der Sicherheit hat ein aktuelles Android seine Vorzüge. Es gibt auch Funktionen wie die Gestensteuerung, den Bild-in-Bild-Modus oder den Dark Mode, die viele Android-Nutzer nicht mehr missen möchten. Natürlich kann man argumentieren, dass man das alles nicht braucht und außerdem nichts machen könne, wenn der Hersteller des eigenen Phones keine Updates bereitstellt. Für viele Anwender ist es auch schlichtweg eine Preisfrage – es kann sich nicht jeder ein neues Handy leisten. In den letzten Jahren hat sich jedoch ein Trend entwickelt, bei dem auch günstige Geräte – etwa von Realme oder Nokia – regelmäßig Updates bekommen. Da ist dann sogar Android 12 möglich mit seinen coolen Farbschemata.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more. Interessantes rund ums Smartphone

Neue Produkte. Sie suchen ein neues Mobilgerät? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir haben die interessantesten neuen Modelle für Sie zusammengestellt.

Neue Gadgets. Wer ein Smartphone besitzt, der interessiert sich für Zubehör wie Kopfhörer und Ladegeräte, aber auch für WLAN-Peripherie & Co. Wir präsentieren Ihnen die coolsten Produkte rund ums Smartphone.

Digital Life. Geräte, die sich per App steuern lassen, sollen das Leben insgesamt leichter machen. Wir stellen Ihnen die spannendsten smarten Produkte der letzten Zeit vor.

Sicherheit. Egal, ob Hardware- oder Softwarelücken, Angriffe aus dem Internet oder Infos zu Virenscannern – wir informieren Sie über aktuelle Sicherheitsthemen und mehr!

Special: Volle WLAN-Power

Volle WLAN-Power. Über WLAN kommen Sie nicht nur bequem ins Internet. Die kabellose Verbindung übermittelt auch Ihre Videostreams, stellt Homeoffice- Anwendungen zur Verfügung und hält das smarte Zuhause am Laufen. Wir geben Ihnen Tipps.

Videos streamen im WLAN. Egal, ob Netflix oder Amazon Prime Video, ob direkt per App oder über Zubehör wie Chromecast beziehungsweise Fire TV oder gar vom eigenen NAS – wir geben Ihnen Tipps, mit denen Sie Ihre Streamingprobleme in den Griff bekommen.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test. Die Highlights aus unserem Testlabor

Einzeltest: Amazon Echo Show 8 Gen.2. Runderneuerter Echo Show 8 mit merkbaren Verbesserungen bei der Ausstattung

Einzeltest: Ecovacs Winbot 920. Fensterputzroboter mit App-Steuerung

Einzeltest: Steelseries Arctis Prime. Over-Ear-Kopfhörer auch für Android-Phones

Kurztest: Aktiia 24/7 Blutdruckmessgerät. Schlichtes Armband, das Ihren systolischen und diastolischen Blutdruck als mmHg-Wert misst

...

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps. Der Google Play Store bietet eine Fülle von Apps, und täglich kommen neue dazu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, schnüren wir Ihnen in jeder Ausgabe der AndroidWelt verschiedene App-Pakete.

Sicherheits-Apps im Test. Das AV-Test-Institut hat 15 Schutzprogramme für Android darauf getestet, wie gut sie Mobilgeräte vor Malware schützen. Die Ergebnisse sind insgesamt recht erfreulich, die Virenerkennung ist durchwegs hoch.

Fürs Büro. Ob PDF-Reader, Dateimanager, OCR-App oder mobiler Scanner – mit dem Smartphone lassen sich so einige Aufgaben erfüllen, die für die Arbeit im Büro wichtig sind.

Nützliche Helfer. Ein Smartphone bietet natürlich bereits ab Werk viele Funktionen. Doch mit den richtigen Apps lassen sich noch weitere hinzufügen.

Lernen. Wer seinen Horizont erweitern möchte, der findet im Play Store zuhauf Anwendungen zum Sprachenlernen. Wir stellen Ihnen eine offizielle Englisch-App der BBC vor, passend dazu eine Karteikarten-App, aber auch Apps, die mit Ihnen Mathe pauken und die Motivation erhöhen.

...

Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks. Mit unseren Tipps und Anleitungen machen Sie mehr aus Ihren Android-Geräten.

Android 12. Im Herbst soll die neue Betriebssystemversion Android 12 kommen. Wir haben uns die aktuelle Betaversion angesehen.

Das Update auf Android 9, 10, 11 und 12. Seit September 2020 wird Android 11 „R“ ausgerollt, und Android 12 „S“ steht bereits in den Startlöchern. Wir sagen Ihnen, welche Geräte Updates erhalten.

5G-Netze auf dem Vormarsch. Die Telekom, Vodafone und O2 überbieten sich regelmäßig mit Erfolgsmeldungen über den Ausbau ihrer 5G-Netze. Jetzt ist deshalb der passende Zeitpunkt, sich den aktuellen Ausbaustatus, die verfügbaren Tarife und aktuelle Smartphones genauer anzuschauen.

So löschen Sie überflüssige Accounts. Jedes zusätzliche Onlinekonto erhöht die Gefahr von Daten- und Identitätsdiebstahl. Löschen Sie deshalb Ihre Zugänge zu solchen Diensten, die Sie nicht mehr nutzen. Wir geben Tipps, wie Sie vorgehen und wie Sie die wichtigen Accounts besser schützen.

...



