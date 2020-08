Ralf Buchner

In der aktuellen AndroidWelt 5/2020 lesen Sie unter anderem, wie Sie die neuen Whatsapp-Funktionen verwenden und versteckte Optionen freischalten. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern AndroidWelt 5/2020 jetzt am Kiosk: Insider-Tipps für Whatsapp

Whatsapp ist der beliebteste Messenger – fast jeder nutzt ihn, um mit seinen Liebsten in Verbindung zu bleiben. In unserem großen Special haben wir für Sie die besten Profitipps zu Whatsapp zusammengesucht. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen AndroidWelt 5/2020. Jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone

Sicherheit: Wir informieren Sie über aktuelle Sicherheitsthemen, neue Malware-Gefahren und mehr!

Neue Produkte: Sie suchen ein neues Smartphone? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir stellen Ihnen die interessantesten neuen Modelle auf dieser Doppelseite vor.

Neue Gadgets: Wer ein Smartphone besitzt, der interessiert sich meist auch für Zubehör. Wir präsentieren Ihnen das coolste Smartphone-Zubehör der letzten Zeit.

Digital Life: Geräte, die sich per App steuern lassen, sollen unseren Alltag vereinfachen. Wir haben Ihnen die spannendsten smarten Produkte zusammengestellt.





Special: Neuer Glanz für alte Phones

Neuer Glanz für alte Phones: Wer ein etwas betagteres Smartphone zu Hause hat, kann dem mit wenigen Mitteln neues Leben einhauchen.

Neuer Homescreen: Wer die immer gleiche Optik seines Homescreens langsam leid ist, sollte sich unsere Livehintergründe ansehen. Sie finden dabei bestimmt etwas, das Ihnen gefällt.

Neues Leben für alte Handys: Haben Sie auch noch ein älteres, ausrangiertes Android-Smartphone oder -Tablet in der Schublade liegen und fragen sich, was Sie damit anfangen sollen? Wir haben zehn interessante Einsatzgebiete für Sie.

Mehr Akku für mobiles Arbeiten: Wir geben die besten Tipps, wie Sie die Akkulaufzeit Ihres Smartphones verlängern.

Android 11 nachrüsten: Wir zeigen, wie auch ein älteres Smartphone die neuen Funktionen bekommt.

Android 10 für alle: Custom-ROMs bringen ein aktuelles Android auf ältere Mobilgeräte. Wir haben einige interessante Implementierungen auf Basis von Android 10 getestet.



Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test: Die Highlights aus unserem Testlabor

5G schon jetzt?: Seit dem offiziellen Beginn des 5G-Ausbaus in Deutschland 2019 hat sich einiges getan. Wir sagen Ihnen, ob sich der Umstieg bereits lohnt.

Zubehör für USB-C: Wissenswertes zu externen SSDs, Plattengehäusen, Sticks, Hubs und Monitoren mit USB-C.

Kurztest: Garmin Varia RVR315: Optisches und aktustisches Warnsystem für Radfahrer

Kurztest: Inline Smart Aroma Diffusor: Appgesteuerter Luftbefeuchter mit LED-Licht

Kurztest: Microsoft Surface Earbuds: True-Wireless-Ohrhörer mit Gestensteuerung

Kurztest: X by Kygo E7/1000: True-Wireless-Kopfhörer mit reichlich Zubehör



Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Der Google Play Store bietet eine Fülle an Apps, und täglich kommen neue dazu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, schnüren wir Ihnen in jeder Ausgabe der AndroidWelt verschiedene App-Pakete.

Für die Arbeit: Viele Menschen verbringen ihre Arbeitszeit immer noch im Homeoffice. Was für die einen mehr Flexibilität und, daraus folgend, mehr Effektivität bedeutet, ist für die anderen aufgrund von fehlender Infrastruktur und dem kaum noch vorhandenen persönlichen Kontakt zu den Kollegen eher schwierig. Unsere Büro-Apps können zwar die aktuelle Situation nicht ändern. Sie helfen Ihnen aber vielleicht bei der Arbeit.

Spiele: Spielen am Smartphone vertreibt die Zeit auf angenehme Weise. In unserer Appstrecke stellen wir Ihnen verschiedenen Spiele vor. Viel Spaß!

Für den Alltag: Wer gerade hinsichtlich seiner sozialen Kontakte eingeschränkt ist, muss sich anderweitig Ausgleich verschaffen. Unsere Lifestyle-Strecke beinhaltet Apps, die Sie auch mal raus an die frische Luft scheuchen, aber auch bei Hobbys helfen.



Special: Whatsapp-Profitipps

Whatsapp-Profitipps: Whatsapp ist der beliebteste Messenger, fast jeder nutzt ihn, um mit seinen Liebsten in Verbindung zu bleiben. Wir haben für Sie die besten Profitipps für Whatsapp zusammengesucht.

Whatsapp-Grundlagen: Sticker und Emojis verleihen Ihren Chats die persönliche Note. Wir zeigen, wie Sie die beiden Gimmicks am besten einsetzen, aber auch, wie Sie persönliche Emojis erstellen. Außerdem helfen wir Vielchattern dabei, möglichst zeitsparend mit anderen zu kommunizieren – und vieles mehr.

Whatsapp im Alltag: Wussten Sie, dass Sie gesendete Nachrichten löschen können? Innerhalb eines kleinen Zeitfensters ist dies möglich. Allerdings gibt es auch eine Möglichkeit, die Nachricht trotzdem anzuzeigen. Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie beides bewerkstelligen.

Whatsapp absichern: Wer sich etwas mehr Anonymität bei Whatsapp wünscht, der kann dies mit unseren Tipps erreichen: Verschleiern Sie Ihre Anwesenheit vor Ihren Kontakten, nehmen Sie heimlich Videochats auf, und verwenden Sie den Inkognitomodus!



Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihren Android-Geräten heraus – egal, ob Sie auf dem Gebiet noch Einsteiger oder bereits Profi sind.

Das Update auf Android 8, 9, 10 und 11: Android 8 „Oreo“ wurde im August 2017 vorgestellt, knapp ein Jahr darauf kam Android 9 „Pie“, im Herbst 2019 dann Android 10 „Q“. Nun steht Android 11 „R“ in den Startlöchern. Wir sagen Ihnen, welche Geräte Updates erhalten.

Der gläserne Bürger Seit Mitte Juni steht die Corona-Warn-App der Bundesregierung zum Download bereit. Im Vorfeld gab es viele Diskussionen rund um den Datenschutz und die Privatsphäre der Bürger. Wir haben die App näher untersucht und zeigen Ihnen, wie gläsern Sie bereits davor waren.

10 Praxistipps für Skype: Skype gehört zu den beliebtesten Programmen fürs Videotelefonieren und Chatten. Unter der Haube stecken clevere Funktionen, die Ihnen die Bedienung erleichtern und mehr aus der App herausholen. Diese zehn Tricks machen Sie zum Skype-Profi.

Android im Alltag: Wir helfen Ihnen dabei, mehr aus Ihrem Mobilgerät zu machen. Dieses Mal sagen wie Ihnen, wie Sie bei Spotify gemeinsam DJ spielen, handschriftliche Notizen digitalisieren, „OK Google“ abschalten, den Dark Mode in Chrome aktivieren, Ihr Google-Konto vor dem Verkauf des Smartphones löschen, Google Translate offline nutzen, Käufe im Google Play Store zurückgeben und beim Shopping nichts mehr vergessen.



AndroidWelt 5/2020 ist ab sofort am Kiosk für 7,90 Euro erhältlich. Alternativ können Sie das Heft auch über unseren Online-Shop bestellen und sich bequem nach Hause schicken lassen oder als ePaper herunterladen.

Die AndroidWelt gibt es auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 8.

Hier können Sie die AndroidWelt abonnieren .

Als Abonnent von PC-WELT Plus Digital erhalten Sie die AndroidWelt kostenlos.